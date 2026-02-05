Такого еще не было: Олимпиада-2026 подарила исторический момент
- Женская сборная Италии по хоккею впервые победила на Олимпийских играх, обыграв Францию со счетом 4:1.
- Это вторая Олимпиада для Италии в женском хоккее, после первого участия в 2006 году в Турине, где команда проиграла все матчи.
Женская сборная Италии по хоккею впервые в своей истории победила на Олимпийских играх. В стартовом поединке хозяйки турнира одолели Францию со счетом 4:1.
Для итальянок эта Олимпиада вторая в истории – предыдущая тоже была домашней, 2006 года в Турине. Свою первую победу в истории итальянские хоккеистки одержали в волевом стиле, передает 24 Канал.
Смотрите также Где и когда смотреть онлайн церемонию открытия Олимпийских игр – 2026
Как это произошло?
Матч состоялся на арене в Милане. Итальянки со старта захватили инициативу, однако первыми пропустили шайбу – француженки реализовали большинство.
Еще в первом периоде игры сборная Италии сравняла счет, а вскоре вышла вперед. В третьей двадцатиминутке хозяйки соревнований установили окончательный результат 4:1 в свою пользу.
Как итальянки одержали волевую победу над Францией: смотреть видео
Что это значит для Италии?
До этой победы сборная Италии только один раз участвовала в женском хоккее на Олимпийских играх – на турнире 2006 года в Турине, где команда проиграла все свои матчи.
По сообщению Reuters, практически все игроки Италии дебютировали на Олимпиаде, кроме ветеранки Лауры Фортино, которая ранее получала медали с Канадой и сейчас выступает за Италию.
Хоккей в Италии не является массовым видом спорта: всего около 5 400 зарегистрированных игроков по сравнению с 25 000 во Франции или 13 000 в Словакии.
Особенности женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
- В турнире по женскому хоккею принимают участие 10 команд, которые распределены на две группы по 5 команд в каждой, пишет SI.
- Группа A: США, Канада, Финляндия, Чехия и Швейцария – все эти команды автоматически проходят в четвертьфинал, независимо от итогов группового раунда.
- Группа B: Швеция, Япония, Германия, Италия и Франция – в четвертьфинал выходят три лучшие команды из пяти.
- Плей-офф состоит из одноколовой системы на выбывание, которая ведет к полуфиналам, бронзового и финального матчей.