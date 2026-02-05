Укр Рус
5 февраля, 21:27
Такого еще не было: Олимпиада-2026 подарила исторический момент

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Женская сборная Италии по хоккею впервые победила на Олимпийских играх, обыграв Францию со счетом 4:1.
  • Это вторая Олимпиада для Италии в женском хоккее, после первого участия в 2006 году в Турине, где команда проиграла все матчи.

Женская сборная Италии по хоккею впервые в своей истории победила на Олимпийских играх. В стартовом поединке хозяйки турнира одолели Францию со счетом 4:1.

Для итальянок эта Олимпиада вторая в истории – предыдущая тоже была домашней, 2006 года в Турине. Свою первую победу в истории итальянские хоккеистки одержали в волевом стиле, передает 24 Канал.

Как это произошло?

Матч состоялся на арене в Милане. Итальянки со старта захватили инициативу, однако первыми пропустили шайбу – француженки реализовали большинство.

Еще в первом периоде игры сборная Италии сравняла счет, а вскоре вышла вперед. В третьей двадцатиминутке хозяйки соревнований установили окончательный результат 4:1 в свою пользу.

Как итальянки одержали волевую победу над Францией: смотреть видео

Что это значит для Италии?

До этой победы сборная Италии только один раз участвовала в женском хоккее на Олимпийских играх – на турнире 2006 года в Турине, где команда проиграла все свои матчи.

По сообщению Reuters, практически все игроки Италии дебютировали на Олимпиаде, кроме ветеранки Лауры Фортино, которая ранее получала медали с Канадой и сейчас выступает за Италию.

Хоккей в Италии не является массовым видом спорта: всего около 5 400 зарегистрированных игроков по сравнению с 25 000 во Франции или 13 000 в Словакии.

Особенности женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

  • В турнире по женскому хоккею принимают участие 10 команд, которые распределены на две группы по 5 команд в каждой, пишет SI.
  • Группа A: США, Канада, Финляндия, Чехия и Швейцария – все эти команды автоматически проходят в четвертьфинал, независимо от итогов группового раунда.
  • Группа B: Швеция, Япония, Германия, Италия и Франция – в четвертьфинал выходят три лучшие команды из пяти.
  • Плей-офф состоит из одноколовой системы на выбывание, которая ведет к полуфиналам, бронзового и финального матчей.