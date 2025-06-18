Динамо узнало первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
- Киевское Динамо узнало своего соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2025/2026.
- Матчи этой стадии турнира запланированы на 22/23 и 29/30 июля.
В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/2026. Именно на этой стадии турнира начнет свой путь киевское Динамо.
"Бело-синие" стали единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Они обеспечили себе это право, завоевав чемпионство в УПЛ, сообщает 24 Канал.
Читайте также На Забарного появился богатый претендент: украинец приоритетная цель для клуба
С кем сыграет Динамо в квалификации ЛЧ
Во втором раунде квалификации выступит 30 команд. Они были разбиты на мини-группы и разделены на сеяных и несеяных.
Из-за этого количество возможных соперников Динамо уменьшилось. Всего киевляне имели четыре варианта:
- Пафос (Кипр)
- Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун (Мальта)
- Победитель пары Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)
- Победитель пары Викингур (Фареры) – Линкольн (Гибралтар)
В конце концов киевлянам выпал второй вариант. Матчи второго раунда квалификации запланированы на 22/23 и 29/30 июля.
Справка. Победители этой стадии турнира продолжат участие в третьем раунде отбора Лиги чемпионов. Те же, кто проиграют, опустятся в квалификацию Лиги Европы.
Напомним, что накануне донецкий Шахтер узнал своего первого еврокубкового соперника в сезоне-2025/2026.