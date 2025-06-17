Шахтер узнал первого соперника в квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/2026. Всего своих соперников узнали 16 команд.

Свой путь в турнире на этом этапе начнет, в частности, и донецкий Шахтер, сообщает 24 Канал. "Горняки" попали в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины.

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С кем сыграет Шахтер в квалификации ЛЕ

Команда Арды Турана была сеяной во время жеребьевки. Она будет таковой в каждом раунде отбора, если успешно его будет преодолевать, благодаря своему рейтингу.

На пути к основному этапу лиги донетчанам нужно будет пройти четырех соперников. В случае же неудачи в Лиге Европы, Шахтер опустится в квалификацию Лиги конференций.

Потенциальными соперниками "горняков" по первому квалификационному раунду могли стать шведский Хеккен, азербайджанский Сабах, финский Ильвес и косовская Приштина. В конце концов судьбой жеребьевки донецкому клубу достался представитель Финляндии.

Справка. Матчи первого раунда квалификации Лиги Европы запланированы на 10 и 17 июля.

Напомним, что ранее Арда Туран передал Шахтеру шорт-лист из игроков, которыми хочет усилиться в летнее трансферное окно.