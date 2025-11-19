Где смотреть жеребьевку плей-офф квалификации чемпионата мира-2026
- Украина попала в первую корзину посева плей-офф квалификации ЧМ-2026.
- Команда Сергея Реброва гарантированно не сыграет с Италией, Данией и Турцией, которые тоже находятся в первой корзине.
Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026. Команде Сергея Реброва предстоят матчи стадии плей-офф.
18 ноября определились все участники стадии плей-офф от Европы. По результатам группового раунда отбора украинская сборная попала в первую корзину посева, сообщает 24 Канал.
К теме Украина среди них: определились все участники плей-офф квалификации чемпионата мира-2026
В какой корзине оказалась Украина во время жеребьевки?
Это очень положительный момент, ведь команда Сергея Реброва точно не встретится с Италией, Турцией или Данией. Зато в полуфинале соперником "сине-желтых" будет кто-то из четвертой корзины, в котором разместились Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония и Швеция.
- КОРЗИНКА 1: Италия, Украина, Турция и Дания.
- КОРЗИНКА 2: Уэльс, Польша, Словакия, Чехия.
- КОРЗИНКА 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово.
- КОШИК 4: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия.
Кто покажет жеребьевку плей-офф отбора на ЧМ-2026?
Жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO 20 в четверг, 20 ноября. Также следить за официальной процедурой можно будет на официальном сайте ФИФА.
Начало – в 14:00 (по киевскому времени).
Отметим, что полуфинальные матчи плей-офф запланированы на 26 марта, а финалы – на 31 марта 2026 года.
Как Украина выходила в плей-офф отбора ЧМ-2026?
Старт в отборе "сине-желтые" не могут занести себе в актив – поражение от Франции (0:2) и сенсационная мировая 1:1 с Азербайджаном.
Зато в октябрьской программе матчей команда Реброва сумела реабилитироваться, переиграв Исландию (5:3) и взяв реванш у Азербайджана 2:1.
В первом поединке отбора в ноябре Украина прогнозируемо потерпела фиаско от Франции 0:4. Поэтому судьба путевки в плей-офф квалификации разыгрывалась в последней игре против Исландии. Нули в Варшаве держались почти до окончания матча. Только в конце встречи Александр Зубков и Алексей Гуцуляк принесли такую нужную победу "сине-желтым" со счетом 2:0. Отдельно следует отметить Анатолия Трубина, который во втором тайме потянул "мертвый" удар.