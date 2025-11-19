Где смотреть жеребьевку плей-офф квалификации чемпионата мира-2026

Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026. Команде Сергея Реброва предстоят матчи стадии плей-офф.

18 ноября определились все участники стадии плей-офф от Европы. По результатам группового раунда отбора украинская сборная попала в первую корзину посева, сообщает 24 Канал.

В какой корзине оказалась Украина во время жеребьевки?

Это очень положительный момент, ведь команда Сергея Реброва точно не встретится с Италией, Турцией или Данией. Зато в полуфинале соперником "сине-желтых" будет кто-то из четвертой корзины, в котором разместились Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония и Швеция.

КОРЗИНКА 1: Италия, Украина, Турция и Дания.

КОРЗИНКА 2: Уэльс, Польша, Словакия, Чехия.

КОРЗИНКА 3 : Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово.

КОШИК 4: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия.

Кто покажет жеребьевку плей-офф отбора на ЧМ-2026?

Жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO 20 в четверг, 20 ноября. Также следить за официальной процедурой можно будет на официальном сайте ФИФА.

Начало – в 14:00 (по киевскому времени).

Отметим, что полуфинальные матчи плей-офф запланированы на 26 марта, а финалы – на 31 марта 2026 года.

Как Украина выходила в плей-офф отбора ЧМ-2026?