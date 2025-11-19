Укр Рус
19 ноября, 12:51
Где смотреть жеребьевку плей-офф квалификации чемпионата мира-2026

София Кулай
Основные тезисы
  • Украина попала в первую корзину посева плей-офф квалификации ЧМ-2026.
  • Команда Сергея Реброва гарантированно не сыграет с Италией, Данией и Турцией, которые тоже находятся в первой корзине.

Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026. Команде Сергея Реброва предстоят матчи стадии плей-офф.

18 ноября определились все участники стадии плей-офф от Европы. По результатам группового раунда отбора украинская сборная попала в первую корзину посева, сообщает 24 Канал.

В какой корзине оказалась Украина во время жеребьевки?

Это очень положительный момент, ведь команда Сергея Реброва точно не встретится с Италией, Турцией или Данией. Зато в полуфинале соперником "сине-желтых" будет кто-то из четвертой корзины, в котором разместились Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония и Швеция.

  • КОРЗИНКА 1: Италия, Украина, Турция и Дания.
  • КОРЗИНКА 2: Уэльс, Польша, Словакия, Чехия.
  • КОРЗИНКА 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово.
  • КОШИК 4: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия.

Кто покажет жеребьевку плей-офф отбора на ЧМ-2026?

Жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO 20 в четверг, 20 ноября. Также следить за официальной процедурой можно будет на официальном сайте ФИФА.

Начало – в 14:00 (по киевскому времени).

Отметим, что полуфинальные матчи плей-офф запланированы на 26 марта, а финалы – на 31 марта 2026 года.

Как Украина выходила в плей-офф отбора ЧМ-2026?

  • Старт в отборе "сине-желтые" не могут занести себе в актив – поражение от Франции (0:2) и сенсационная мировая 1:1 с Азербайджаном.

  • Зато в октябрьской программе матчей команда Реброва сумела реабилитироваться, переиграв Исландию (5:3) и взяв реванш у Азербайджана 2:1.

  • В первом поединке отбора в ноябре Украина прогнозируемо потерпела фиаско от Франции 0:4. Поэтому судьба путевки в плей-офф квалификации разыгрывалась в последней игре против Исландии. Нули в Варшаве держались почти до окончания матча. Только в конце встречи Александр Зубков и Алексей Гуцуляк принесли такую нужную победу "сине-желтым" со счетом 2:0. Отдельно следует отметить Анатолия Трубина, который во втором тайме потянул "мертвый" удар.