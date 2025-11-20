Де дивитися жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026
- Україна потрапила у перший кошик посіву плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
- Команда Сергія Реброва гарантовано не зіграє із Італією, Данією та Туреччиною, які теж перебувають у першому кошику.
Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026. На команду Сергія Реброва чекають матчі стадії плей-офф.
18 листопада визначились усі учасники стадії плей-оф від Європи. За результатами групового раунду відбору українська збірна потрапила у перший кошик посіву, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна серед них: визначились усі учасники плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026
У якому кошик опинилась Україна під час жеребкування?
Це дуже позитивний момент, адже команда Сергія Реброва точно не зустрінеться із Італією, Туреччиною чи Данія. Натомість у півфіналі суперником "синьо-жовтих" буде хтось із четвертого кошика, у якому розмістились Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія та Швеція.
- КОШИК 1: Італія, Україна, Туреччина та Данія.
- КОШИК 2: Вельс, Польща, Словаччина, Чехія.
- КОШИК 3: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово.
- КОШИК 4: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.
Хто покаже жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2026?
Жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO у четвер, 20 листопада. Також стежити за офіційною процедурою можна буде на офіційному сайті ФІФА.
Початок – о 14:00 (за київським часом).
Відзначимо, що півфінальні матчі плей-оф заплановані на 26 березня, а фінали – на 31 березня 2026 року.
Як Україна виходила у плей-оф відбору ЧС-2026?
Старт у відборі "синьо-жовті" не можуть занести собі в актив – поразка від Франції (0:2) та сенсаційна мирова 1:1 із Азербайджаном.
Натомість у жовтневій програмі матчів команда Реброва зуміла реабілітуватись, перегравши Ісландію (5:3) та взявши реванш в Азербайджану 2:1.
У першому поєдинку відбору у листопаді Україна прогнозовано зазнала фіаско від Франції 0:4. Тому доля путівки у плей-оф кваліфікації розігрувалась в останній грі проти Ісландії. Нулі у Варшаві тримались майже до закінчення матчу. Лише наприкінці зустрічі Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк принесли таку потрібну перемогу "синьо-жовтим" з рахунком 2:0. Окремо слід відзначити Анатолія Трубіна, який у другому таймі потягнув "мертвий" удар.