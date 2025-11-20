Де дивитися жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026

Збірна України продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026. На команду Сергія Реброва чекають матчі стадії плей-офф.

18 листопада визначились усі учасники стадії плей-оф від Європи. За результатами групового раунду відбору українська збірна потрапила у перший кошик посіву, повідомляє 24 Канал.

У якому кошик опинилась Україна під час жеребкування?

Це дуже позитивний момент, адже команда Сергія Реброва точно не зустрінеться із Італією, Туреччиною чи Данія. Натомість у півфіналі суперником "синьо-жовтих" буде хтось із четвертого кошика, у якому розмістились Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія та Швеція.

КОШИК 1: Італія, Україна, Туреччина та Данія.

Італія, Туреччина та Данія. КОШИК 2: Вельс, Польща, Словаччина, Чехія.

Вельс, Польща, Словаччина, Чехія. КОШИК 3 : Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово.

: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово. КОШИК 4: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.

Хто покаже жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2026?

Жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO у четвер, 20 листопада. Також стежити за офіційною процедурою можна буде на офіційному сайті ФІФА.

Початок – о 14:00 (за київським часом).

Відзначимо, що півфінальні матчі плей-оф заплановані на 26 березня, а фінали – на 31 березня 2026 року.

Як Україна виходила у плей-оф відбору ЧС-2026?