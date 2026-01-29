По расширенному формату, который действует в Лиге чемпионов уже второй сезон, турнирная сетка уже практически сформирована. Каждая из команд-участниц плей-офф получит соперника из двух вариантов во время жеребьевки в Ньоне, пишет 24 Канал.

Где смотреть трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов?

Официальным транслятором турниров УЕФА в Украине является сервис Megogo. Трансляция жеребьевки будет доступна в приложении ОТТ-платформы на смарт-устройствах.

Когда состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов?

Согласно сайту УЕФА, жеребьевка первой стадии плей-офф запланирована на пятницу 30 января, в 13:00 по киевскому времени.

Кто участвует в жеребьевке?

Свою судьбу узнают 16 клубов, занявших на стадии лиги места в турнирной таблице с 9 по 24.

Все они будут разделены на сеяных и несеяных. Жребий определит, какая именно из двух возможных команд достанется каждому участнику стадии.



Графика UEFA

На этом этапе не существует запрета на встречу команд из одной страны. Так же могут встретиться и те клубы, которые уже играли на стадии лиги (например, Реал Мадрид и Бенфика).



Графика UEFA

Матчи первой стадии плей-офф состоятся 17/18 февраля и 24/25 февраля. Сеяные команды проведут вторую встречу на домашнем поле.