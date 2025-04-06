Бывшего игрока Барселоны заметили, работающего продавцом в магазине спортивных товаров. Он завершил карьеру в 2020 году.
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Известный футболист работает продавцом
Матье устроился продавцом-консультантом в футбольный отдел в одном из магазинов департамента Буше-дю-Рон, административным центром которого является Марсель, пишет 24 канал со ссылкой на Vibes Foot.
Такой выбор места работы француза был добровольным и не связанным с финансовыми трудностями в жизни бывшего футболиста. Недавно бывшего футболиста узнал один из посетителей магазина, сделав с ним фото, которое за несколько дней собрало более двух миллионов просмотров в соцсетях.
Отметим, что Жереми Матье выступал за такие клубы как Сошо, Тулуза, Валенсия, Барселона и Спортинг. Именно в португальском клубе в 2020 году завершил карьеру. В 2015 году с Барселоной выигрывал Лигу чемпионов.