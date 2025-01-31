29-летний игрок киевского коллектива отправился в чемпионат Португалии. Родригес будет выступать за местный АВШ, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Родригес перешел в АВШ

Жерсон Родригес покинул киевское Динамо и перешел в португальский АВШ. Люксембуржец будет защищать цвета команды из Примейры на правах аренды.

Другие детали сделки по переходу 29-летнего вингера не разглашаются.

Жерсон перешел в аренду в АВШ / Фото пресс-службы португальского клуба

АВШ находится на 15 строчке турнирной таблицы португальской Примейры. После 19 сыгранных туров клуб имеет в своем активе 18 пунктов.

Отметим, что первую часть сезона Родригес провел в аренде у Гуанси Халиао. В составе китайского клуба сыграл всего в шести матчах, оформив один забитый мяч и одну результативную передачу.

К слову. Жерсон Родригес присоединился к Динамо в 2019 году. Контракт люксембургского вингера с "бело-синим" истекает летом 2025 года.

Напомним, что за Динамо Жерсон сыграл в 53 матчах в официальных турнирах. На счету люксембургского вингера девять голов и четыре ассиста.