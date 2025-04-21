Жирона – Бетис 1:3

Голы: Стуани, 86 – Джонни, 6, Энтони, 39, Иско, 42.

В чемпионате Испании 2024-2025 подошел к завершению 32 тур Ла Лиги. На понедельник была вынесена встреча между Жироной и Бетисом, в который должен был сыграть украинец, сообщает 24 Канал.

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Серая игра Жироны

Виктор Цыганков ожидаемо попал в старт Жироны, которая сейчас переживает непростой период. Команда Мичела последний раз побеждала аж в начале февраля.

Но соперник у каталонцев был не из легких. Бетис имел шестиматчевую победную серию, однако против Барселоны и Вильярреала взял лишь одно очко. Как бы там ни было, а команда продолжает гонку за местом в Лиге чемпионов.

В отчетной игре "огурцы" не оставили ни шанса Жироне, забив трижды еще до перерыва. Героем матча стал Иско, который записал на свой счет гол и ассист. Также не оставил поле без забитого мяча Энтони.

Цыганков не впечатляет

Что касается каталонцев, то их игра в нападении снова разочаровала. Жирона редко напрягала Адриана, а забить смогла лишь гол престижа под занавес встречи. Не впечатлил и Цыганков, который провел полный матч.

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Украинец ни разу не пробил по воротам Бетиса и не был особо заметным на поле. В 2025 году на счету Цыганкова лишь один гол за Жирону. Команда же продолжила свою печальную безвыигрышную серию до десяти матчей подряд.

Это повлекло серьезное падение в турнирной таблице. На Жирону ожидает борьба за выживание, команда идет 16-й всего в трех очках впереди зоны вылета. В следующем туре каталонцев ждет выезд к Леганесу.

Видеообзор матча Жирона – Бетис