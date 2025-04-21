Цыганков провалил очередной матч за кризисную Жирону: команда стремительно приближается к зоне вылета
- Жирона проиграла Бетису со счетом 1:3 в 32 туре Ла Лиги.
- Команда Мичела опустилась на 16 место в турнирной таблице.
- Виктор Цыганков отыграл полный матч, но ничем не запомнился.
Каталонцы проваливают выступления в Ла Лиге в 2025 году. Очередной неудачный матч отбросил Жирону аж на 16 место и грозит ей понижением в классе.
Жирона – Бетис 1:3
Голы: Стуани, 86 – Джонни, 6, Энтони, 39, Иско, 42.
В чемпионате Испании 2024-2025 подошел к завершению 32 тур Ла Лиги. На понедельник была вынесена встреча между Жироной и Бетисом, в который должен был сыграть украинец, сообщает 24 Канал.
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Серая игра Жироны
Виктор Цыганков ожидаемо попал в старт Жироны, которая сейчас переживает непростой период. Команда Мичела последний раз побеждала аж в начале февраля.
Но соперник у каталонцев был не из легких. Бетис имел шестиматчевую победную серию, однако против Барселоны и Вильярреала взял лишь одно очко. Как бы там ни было, а команда продолжает гонку за местом в Лиге чемпионов.
В отчетной игре "огурцы" не оставили ни шанса Жироне, забив трижды еще до перерыва. Героем матча стал Иско, который записал на свой счет гол и ассист. Также не оставил поле без забитого мяча Энтони.
Цыганков не впечатляет
Что касается каталонцев, то их игра в нападении снова разочаровала. Жирона редко напрягала Адриана, а забить смогла лишь гол престижа под занавес встречи. Не впечатлил и Цыганков, который провел полный матч.
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Украинец ни разу не пробил по воротам Бетиса и не был особо заметным на поле. В 2025 году на счету Цыганкова лишь один гол за Жирону. Команда же продолжила свою печальную безвыигрышную серию до десяти матчей подряд.
Это повлекло серьезное падение в турнирной таблице. На Жирону ожидает борьба за выживание, команда идет 16-й всего в трех очках впереди зоны вылета. В следующем туре каталонцев ждет выезд к Леганесу.