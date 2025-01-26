Жирона внезапно проиграла матч чемпионата после выхода Цыганкова на замену

Каталонская команда не смогла привезти очки из Мадрида, проиграв вторую игру Ла Лиги подряд. Украинец отыграл всего 20 минут и ничем не отметился.

Райо Вальекано – Жирона 2:1

Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58.

В чемпионате Испании 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 21 тура Ла Лиги. Первой в воскресенье прошла встреча между Райо Вальекано и Жироной, сообщает 24 Канал.

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Провал в Мадриде

Каталонцы вынуждены были обходиться львиную долю сезона без Виктора Цыганкова, который был лидером команды прошлые полтора года. Сейчас же украинец чаще находится в лазарете из-за травм.

Впрочем, в начале января Виктор восстановился и уже провел три матча за Жирону, два из них – в основе. Однако на игру с Райо Вильекано Мичел оставил вингера в запасе.

Цыганков вышел на поле на 71-ой минуте при счете 1:0 в пользу его клуба. Точным ударом отметился Брайан Хиль. Однако после появления украинца Жирона провалилась и пропустила дважды от Нтеки под занавес встречи.

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Победа позволила Райо обойти Жирону и закрепиться на восьмом месте. Каталонцы же нынче девятые, отставая от еврокубковой зоны на два очка. В среду команда Цыганкова отыграет свой последний матч в Лиге чемпионов – дома против Арсенала.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Жирона