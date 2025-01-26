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26 января 2025, 20:45
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Жирона внезапно проиграла матч чемпионата после выхода Цыганкова на замену

Анатолий Дерека

Каталонская команда не смогла привезти очки из Мадрида, проиграв вторую игру Ла Лиги подряд. Украинец отыграл всего 20 минут и ничем не отметился.

Райо Вальекано – Жирона 2:1

Голы: Нтека, 80, 83 – Хиль, 58.

В чемпионате Испании 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 21 тура Ла Лиги. Первой в воскресенье прошла встреча между Райо Вальекано и Жироной, сообщает 24 Канал.

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Провал в Мадриде

Каталонцы вынуждены были обходиться львиную долю сезона без Виктора Цыганкова, который был лидером команды прошлые полтора года. Сейчас же украинец чаще находится в лазарете из-за травм.

Впрочем, в начале января Виктор восстановился и уже провел три матча за Жирону, два из них – в основе. Однако на игру с Райо Вильекано Мичел оставил вингера в запасе.

Цыганков вышел на поле на 71-ой минуте при счете 1:0 в пользу его клуба. Точным ударом отметился Брайан Хиль. Однако после появления украинца Жирона провалилась и пропустила дважды от Нтеки под занавес встречи.

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Победа позволила Райо обойти Жирону и закрепиться на восьмом месте. Каталонцы же нынче девятые, отставая от еврокубковой зоны на два очка. В среду команда Цыганкова отыграет свой последний матч в Лиге чемпионов – дома против Арсенала.

Видеообзор матча Райо Вальекано – Жирона