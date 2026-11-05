Тренер сборной Португалии, с которым у Роналду возник конфликт, умолял футболиста не уходить из сборной

41-летний нападающий поставил точку в своей международной карьере, длившейся почти два десятилетия. Его решение вызвало эмоциональную реакцию тренера, который хорошо знает игрока еще по совместной работе в клубном футболе.

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал решение Криштиану Роналду завершить выступления за национальную команду. Тренер признался, что умолял звездного нападающего остаться, пишет Record.

Жезуш просил Роналду не уходить из сборной

Жорже Жезуш рассказал, что беседовал с Криштиану Роналду еще до первого вызова в национальную команду. Тогда специалист пытался убедить нападающего продолжить выступления за сборную, ведь хотел видеть его рядом с командой.

Впрочем, тренер подчеркнул, что уважает выбор легендарного футболиста и понимает его решение.

У нас была возможность поговорить об этом перед первым вызовом. Я просил его остаться, потому что мне нужно было, чтобы он был рядом. Но я должен уважать его решение. Он навсегда останется в сердцах португальского народа и сборной,

– отметил Жезуш.

Наставник добавил, что возврата к прежнему статусу уже не будет, однако Роналду навсегда останется ориентиром для португальского футбола.

Тренер назвал Роналду иконой Португалии

Жезуш не скупился на комплименты в адрес звездного нападающего. Он назвал Криштиану мировой иконой, символом Португалии и примером для молодого поколения футболистов.

Тренер также вспомнил об общем сезоне в Аль-Насре, где ему довелось работать с Роналду в течение года.

По словам специалиста, влияние нападающего на португальский футбол выходит далеко за пределы его статистических достижений. Именно поэтому Жезуш решил разместить большую фотографию футболиста в помещении сборной.

Он всегда будет примером для нашей сборной, нашего народа и нашей истории. Я повесил его большую фотографию в зале для всех молодых игроков и коллег, которые бывают там каждый день,

– рассказал тренер.

Напомним, во время предыдущих матчей сборной Португалии в Лиге наций 41-летний футболист обиделся на Жорже Жезуша, который оставил его в запасе. Впоследствии Роналду самовольно покинул лагерь национальной сборной. Позже конфликт между тренером и игроком попыталась уладить Федерация футбола Португалии.

5 ноября Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной. Впоследствии стали известны скандальные подробности решения футболиста.