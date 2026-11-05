Тренер Португалії, з яким конфліктував Роналду, благав футболіста не йти зі збірної

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Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш прокоментував рішення Кріштіану Роналду завершити виступи за національну команду. Наставник зізнався, що намагався переконати зіркового форварда залишитися, пише Record.

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Жезуш просив Роналду не йти зі збірної

Жорже Жезуш розповів, що мав розмову з Кріштіану Роналду ще до першого виклику до національної команди. Тоді фахівець намагався переконати нападника продовжити виступи за збірну, адже хотів бачити його поруч із командою.

Втім, тренер наголосив, що поважає вибір легендарного футболіста та розуміє його рішення.

У нас була можливість поговорити про це перед першим викликом. Я просив його залишитися, тому що мені потрібно було, щоб він був поруч. Але я повинен поважати його рішення. Він назавжди залишиться в серцях португальського народу та збірної– зазначив Жезуш.

Наставник додав, що повернення до попереднього статусу вже не буде, однак Роналду назавжди залишиться орієнтиром для португальського футболу.

Тренер назвав Роналду іконою Португалії

Жезуш не шкодував компліментів на адресу зіркового нападника. Він назвав Кріштіану світовою іконою, символом Португалії та прикладом для молодого покоління футболістів.

Тренер також пригадав спільний сезон в Аль-Насрі, де мав нагоду працювати з Роналду протягом року.

За словами фахівця, вплив нападника на португальський футбол виходить далеко за межі його статистичних досягнень. Саме тому Жезуш вирішив розмістити велику фотографію футболіста у приміщенні збірної.

Він завжди буде прикладом для нашої збірної, нашого народу та нашої історії. Я повісив його велику фотографію в залі для всіх молодих гравців і колег, які бувають там щодня– розповів тренер.

Нагадаємо, під час попередніх матчів збірної Португалії у Лізі націй 41-річний футболіст образився на Жорзе Жезуша, який залишив його у запасі. Згодом Роналду самовільно залишив розташування національної команди. Пізніше конфлікт між тренером та гравцем намагалася владнати федерація футболу Португалії.

5 листопада Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар’єри у збірній. Згодом з'явилися скандальні деталі рішення футболіста.