"Мыльные оперы не для меня": известный тренер прокомментировал возможность вернуться в Реал
- Жозе Моуринью отказался от возможного возвращения в Реал, сравнивая это с участием в мыльной опере, которая ему не нравится.
- Моуринью ранее тренировал Реал с 2010 по 2013 годы, добыв лишь несколько трофеев и сталкиваясь с конфликтами с игроками.
Отставка Хаби Алонсо и провальный старт работы в Реале Альваро Арбелоа усилили слухи о поиске мадридцами другого наставника. Среди претендентов называют и тех, кто уже тренировал "бланкос".
В частности немало спекуляций существует вокруг возможного камбека португальца Жозе Моуринью. Но самому "Особенному" этот вариант развития карьеры не нравится, пишет 24 Канал со ссылкой на sport tv.
Смотрите также Король второго шанса: кто такой Альваро Арбелоа, который будет тренировать Лунина в Реале
Что Моуринью сказал о возвращении в Реал?
Когда сеу Жозе спросили о желании снова возглавить Реал, тот провел интересную параллель с телевизионными сериалами.
Не рассчитывайте, что я буду в мыльной опере. Есть, конечно, хорошие оперы, но они длятся слишком долго. Пропустишь одну-две серии, и все, уже потерял нить сюжета. Не думайте обо мне. Мыльные оперы – это не то, что я люблю,
– сказал Моуринью.
Как Моуринью тренировал Реал?
- По данным с портала Transfermarkt, в Мадриде "Особенный" провел три года – с 2010 по 2013. Реал под его руководством сыграл 178 матчей
- Трофейный доработок у португальца с испанским грандом скромный: лишь по одному Кубку и Суперкубку и один выигранный сезон Ла Лиги.
- В своем первом Эль-Класико с Барселоной Моуринью потерпел поражение со счетом 0:5. Президент Реала Флорентино Перес назвал тот матч худшим в истории клуба.
- Реал с сеу Жозе трижды подряд добирался до полуфинала Лиги чемпионов, но ни разу не смог преодолеть эту стадию.
- У Моуринью были конфликты с многолетними лидерами Реала Серхио Рамосом и Икером Касильясом. Также он называл отношения с Криштиану Роналду сложными.