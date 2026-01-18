"Мыльные оперы не для меня": известный тренер прокомментировал возможность вернуться в Реал

Отставка Хаби Алонсо и провальный старт работы в Реале Альваро Арбелоа усилили слухи о поиске мадридцами другого наставника. Среди претендентов называют и тех, кто уже тренировал "бланкос".

В частности немало спекуляций существует вокруг возможного камбека португальца Жозе Моуринью. Но самому "Особенному" этот вариант развития карьеры не нравится, пишет 24 Канал со ссылкой на sport tv.

Что Моуринью сказал о возвращении в Реал?

Когда сеу Жозе спросили о желании снова возглавить Реал, тот провел интересную параллель с телевизионными сериалами.

Не рассчитывайте, что я буду в мыльной опере. Есть, конечно, хорошие оперы, но они длятся слишком долго. Пропустишь одну-две серии, и все, уже потерял нить сюжета. Не думайте обо мне. Мыльные оперы – это не то, что я люблю,

– сказал Моуринью.

Как Моуринью тренировал Реал?