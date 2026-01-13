Защитника редко вспоминают, когда называют крупнейших звезд золотого поколения сборной Испании. Хотя на самом деле он тот, кто покорил в футболе все возможные вершины, пишет 24 Канал со ссылкой на AS.

Где играл Альваро Арбелоа?

Альваро начинал свой путь в академии Сарагосы, но довольно быстро привлек внимание Реала. В столице он провел около сотни матчей, однако только за юношеский и молодежный состав "бланкос". Так и не получив постоянного места во взрослой команде, Арбелоа отправился в Депортиво Ла-Корунья.

Поворотным в его карьере стал переход в Ливерпуль. С мерсисайдцами он принял участие в финале Лиги чемпионов 2007 года, правда "красные" уступили Милану. Кстати, именно в мерсисайдском клубе Арбелоа впервые поиграл бок о бок с Хаби Алонсо, которого много лет спустя сместит с поста тренера Реала.

Стабильность в Ливерпуле позволила Альваро снова вернуться к своей мечте – играть в Мадриде. И этим вторым шансом он воспользовался на все 100%.

Что выиграл Альваро Арбелоа?

Как указано на портале Transfermarkt, Арбелоа сыграл за Реал всего 238 матчей. Вместе с невероятной командой сначала Карло Анчелотти, а затем Зинедина Зидана он дважды выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Короля и еще по одному разу Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Арбелоа приглашали в национальную сборную Испании, которая в то время была гегемоном мирового футбола. В составе "Фурии Рохи" Альваро стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

Почему Арбелоа тренировал только в академии Реала?

Альваро рано закончил выступления в роли игрока: уже в 34 года повесил бутсы на гвоздь, хотя сам признавал, что физически был готов играть дальше.

Испанец даже не пытался скрыть, где именно видит себя в будущем.

Реал является клубом моей жизни. Я никогда в жизни не позвоню им сам и не попрошу взять меня на работу. Но я всегда открыт к предложениям там работать,

– сказал Альваро в интервью Marca.

Так и произошло: Арбелоа стал тренером в академии "бланкос". Сперва в команде U-14, затем постепенно получил повышение до молодежной Кастильи.

А 12 января, за 5 дней до своего 43-го дня рождения, получил подарок, о котором раньше только мечтал – стал главным тренером взрослой команды Реала Мадрид.

Почему Реал сменил тренера?