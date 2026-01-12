Этот сезон был первым для испанца во главе команды, за которую он ранее выступал в роли игрока. Но в Мадриде решили с ним попрощаться "по соглашению сторон", пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.
Что Реал заявил об увольнении Алонсо?
Заявление о кадровом решении руководства появилось на фоне слухов о том, что в понедельник, 12 января, руководство клуба соберется на совещание относительно будущего. В конце концов прогнозы инсайдеров подтвердились: Алонсо указали на дверь.
Хотя клуб настаивает, что это решение взаимное и желает Хаби "всего наилучшего на новом этапе жизни". Боссы Реала отмечают, что Алонсо "всегда будет иметь любовь и восторг всех болельщиков, потому что он легенда, что отражает ценности клуба".
Почему Реал уволил Алонсо?
Очевидно, последней каплей в чаше терпения президента "бланкос" Флорентино Переса стало поражение Реала в финале Суперкубка Испании. Мадридцы уступили Барселоне в Эль-Класико со счетом 2:3.
Однако отставка назревала давно: очевидно, от Алонсо ждали невероятных успехов во всех турнирах, а вместо этого Реал не лидирует в Ла Лиге, потерял немало очков в основном раунде Лиги чемпионов, и еще и трофей, что мог стать дебютным для Хаби, достался врагам.
Кто возглавит Реал вместо Алонсо?
Клуб долго не затягивал с преемником коуча: сразу же на сайте появилось еще одно заявление, в котором новым главным тренером объявили испанца Альваро Арбелоа.
Чего достиг Алонсо как тренер?
Реал приглашал к себе коуча, который стал автором "леверкузенского чуда": привел Байер к чемпионству в Бундеслиге, что прервало эру гегемонии Баварии.
В Леверкузене Алонсо покорилось крайне редкое достижение: весь сезон чемпионата его команда прошла без единого поражения. К трофею Бундеслиги Байер добавил еще и Кубок Германии.
Как пишет Transfermarkt, во главе Реала Алонсо потерпел всего лишь 5 поражений в 28 матчах. Но для боссов этого уже было слишком много.