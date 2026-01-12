Цей сезон був першим для іспанця на чолі команди, за яку він раніше виступав у ролі гравця. Але у Мадриді вирішили з ним попрощатися "за згодою сторін", пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що Реал заявив про звільнення Алонсо?

Заява про кадрове рішення керівництва з'явилася на тлі чуток про те, що у понеділок, 12 січня, керівництво клубу збереться на нараду щодо майбутнього. Зрештою прогнози інсайдерів підтвердилися: Алонсо вказали на двері.

Хоча клуб наполягає, що це рішення взаємне і зичить Хабі "усього найкращого на новому етапі життя". Боси Реалу наголошують, що Алонсо "завжди буде мати любов і захват усіх вболівальників, бо він легенда, що відображає цінності клубу".

Чому Реал звільнив Алонсо?

Очевидно, останньою краплею у чаші терпіння президента "бланкос" Флорентіно Переса стала поразка Реалу у фіналі Суперкубка Іспанії. Мадридці поступилися Барселоні в Ель-Класико з рахунком 2:3.

Проте відставка назрівала давно: вочевидь, від Алонсо чекали неймовірних успіхів в усіх турнірах, а натомість Реал не лідирує в Ла Лізі, втратив чимало очок в основному раунді Ліги чемпіонів, та ще й трофей, що міг стати дебютним для Хабі, дістався ворогам.

Хто очолить Реал замість Алонсо?

Клуб довго не затягував з наступником керманича: одразу ж на сайті з'явилася ще одна заява, в якій новим головним тренером оголосили іспанця Альваро Арбелоа.

Чого досяг Алонсо як тренер?