Авторитетне видання AS повідомляло, що під час відпустки Роберто Карлос пройшов медичне обстеження, яке знайшло в ексфутболіста невеликий тромб, інформує 24 Канал.

До теми Легенда Реала Роберто Карлос потрапив під ніж: чемпіону світу зробили операцію на серці

Що сталось із Роберто Карлосом?

52-річному бразильцю зробили МРТ усього тіла та виявилося, що його серце працює з невисокою ефективністю. Через що Роберто було терміново госпіталізовано та проведено операцію. Під час хірургічного втручання виникли певні труднощі, тому операція була тривалішою, аніж планувалось.

Як легенда футболу прокоментував чутки про проблеми зі здоров'ям?

31 грудня 2025 року в інстаграмі колишнього лівого захисника з'явився новий пост із лікарняної палати. Роберто спростував чутки про інфаркт та заспокоїв своїх прихильників. Карлос заперечив чутки, що нібито пережив серцевий напад.

Ексфутболіст мадридського Реала переніс планову операцію на серці, яка була превентивною медичною процедурою. Хірургічне втручання було успішним, а сам Карлос перебуває у гарному настрої. Бразилець впевнений, що вдало відновиться після операції та повернеться до своєї роботи.

Легендарний гравець подякував усім за підтримку та турботу. Карлос також залишив слова вдячності медичному персоналу.



Роберто Карлос переніс планову операцію / Фото з інстаграму бразильця

Madrid Zone вже повідомило, що культового колишнього гравця збірної Бразилії вже виписали із лікарні. Його відновлення продовжиться у домашніх умовах. Наразі лікарі обмежили Карлосу фізичні навантаження.

У мережі "поховали" Карлоса?

3 січня у соцмережі Х з'явився пост про смерть колишнього футболіста Реала. Подібний допис був опублікований у профілі із ніком "Holar".

Що відомо про футбольну кар'єру Роберто Карлоса?

За свою кар'єру бразилець пограв за цілий ряд клубів із усього світу – Уніон Сен-Жуан, Атлетіко Мінейро, Палмейрас, міланський Інтер, мадридський Реал, турецьке Фенербахче, Корінтіанс, Анжі та Делі Дайнамос.

Взимку 2016-го закінчив кар'єру футболіста. Його останнім клубом стала індійська Делі.

Найбільше провів ігор за Реал – 527 (69 голів та 117 асистів). Карлос став справжньою легендою іспанського гранда (дані Transfermarkt).

Чемпіон світу у складі збірної Бразилії (2002).

Триразовий переможець Ліги чемпіонів. Загалом у його доробку 23 виграні трофеї.

Після закінчення кар'єри футболіста бразилець працював на різних тренерських посадах та навіть був у відділі маркетинг/менеджмент збірної Марокко. У цьому ж відділі працює до сьогодні у мадридському Реалі.

Додамо, що нещодавно стало відомо, що у дворазового володаря "Золотого м'яча" Кевіна Кігана діагностовано рак.