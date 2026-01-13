Захисника рідко згадують, коли називають найбільших зірок золотого покоління збірної Іспанії. Хоча насправді він той, хто підкорив у футболі всі можливі вершини, пише 24 Канал з посиланням на AS.

Де грав Альваро Арбелоа?

Альваро розпочинав свій шлях в академії Сарагоси, але досить швидко привернув увагу Реала. У столиці він провів близько сотні матчів, проте тільки за юнацький і молодіжний склад "бланкос". Так і не здобувши постійного місця у дорослій команді, Арбелоа вирушив до Депортиво Ла-Корунья.

Поворотним у його кар'єрі став перехід до Ліверпуля. З мерсисайдцями він взяв участь у фіналі Ліги чемпіонів 2007 року, щоправда "червоні" поступилися Мілану. До речі, саме у мерсисайдському клубі Арбелоа вперше пограв пліч-о-пліч з Хабі Алонсо, якого багато років потому змістить з посади тренера Реала.

Стабільність у Ліверпулі дозволила Альваро знову повернутися до своєї мрії – грати у Мадриді. І цим другим шансом він скористався на усі 100%.

Що виграв Альваро Арбелоа?

Як зазначено на порталі Transfermarkt, Арбелоа зіграв за Реал загалом 238 матчів. Разом з неймовірною командою спершу Карло Анчелотті, а потім Зінедіна Зідана він двічі вигравав Лігу чемпіонів і Кубок Короля та ще по одному разу Ла Лігу, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Арбелоа запрошували у національну збірну Іспанії, яка в той час була гегемоном світового футболу. У складі "Фурії Рохи" Альваро став чемпіоном світу та двічі чемпіоном Європи.

Чому Арбелоа тренував лише в академії Реала?

Альваро рано закінчив виступи у ролі гравця: вже у 34 роки повісив бутси на цвях, хоча сам визнавав, що фізично був готовий грати далі.

Іспанець навіть не намагався приховати, де саме бачить себе у майбутньому.

Реал є клубом мого життя. Я ніколи в житті не зателефоную їм сам і не попрошу взяти мене на роботу. Але я завжди відкритий до пропозицій там працювати,

– сказав Альваро в інтерв'ю Marca.

Так і сталося: Арбелоа став тренером в академії "бланкос". Спершу в команді U-14, потім поступово отримав підвищення до молодіжної Кастільї.

А 12 січня, за 5 днів до свого 43-го дня народження, отримав подарунок, про який раніше лише мріяв – став головним тренером дорослої команди Реала Мадрид.

