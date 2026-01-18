Зокрема чимало спекуляцій існує довкола можливого камбеку португальця Жозе Моурінью. Але самому "Особливому" цей варіант розвитку кар'єри не подобається, пише 24 Канал з посиланням на sport tv.
Що Моурінью сказав про повернення в Реал?
Коли сеу Жозе запитали про бажання знову очолити Реал, той провів цікаву паралель з телевізійними серіалами.
Не розраховуйте, що я буду в мильній опері. Є, звичайно, хороші опери, але вони тривають надто довго. Пропустиш одну-дві серії, і все, вже втратив нитку сюжету. Не думайте про мене. Мильні опери – це не те, що я люблю,
– сказав Моурінью.
Як Моурінью тренував Реал?
- За даними з порталу Transfermarkt, у Мадриді "Особливий" провів три роки – з 2010 до 2013. Реал під його орудою зіграв 178 матчів
- Трофейний доробок у португальця з іспанським грандом скромний: лише по одному Кубку та Суперкубку і один виграний сезон Ла Ліги.
- У своєму першому Ель-Класико з Барселоною Моурінью зазнав поразки з рахунком 0:5. Президент Реала Флорентіно Перес назвав той матч найгіршим в історії клубу.
- Реал із сеу Жозе тричі поспіль діставався до півфіналу Ліги чемпіонів, але жодного разу не зміг подолати цю стадію.
- У Моурінью були конфлікти з багаторічними лідерами Реала Серхіо Рамосом та Ікером Касільясом. Також він називав відносини із Кріштіану Роналду складними.