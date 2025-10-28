Моуринью взорвался из-за безответственности сборной Украины и УАФ: касается ли это Судакова

Атакующий полузащитник Георгий Судаков травмировался в матче отбора на чемпионат мира-2026 по футболу Исландия – Украина. У футболиста были проблемы с плечом.

Георгий Судаков досрочно покинул расположение сборной Украины, у которой еще впереди был матч с Азербайджаном. В то же время главный тренер лиссабонской Бенфики, за которую выступает украинский полузащитник, Жозе Моуринью разозлился на сборную Украины и УАФ, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал BurBuzz.

Вот так Не понимает, что происходит в Украине: Судаков рассказал об общении с Моуринью

Почему Моуринью разозлился на сборную Украины?

Португальский наставник был шокирован безответственностью, которая касается травмы Судакова. В сборной могли сделать медицинское обследование Георгию лишь через день, что шокировало Моуринью. В УАФ объяснили коучу Бенфики, что вроде бы в то время уже не работали медицинские учреждения в Исландии, ведь это был вечер пятницы. Планировалось, что Судаков должен был пройти обследование в Азербайджане.

Однако "Особый" заявил, чтобы Судаков немедленно возвращался в расположение клуба, где в Лиссабоне сразу прошел медицинский осмотр относительно характера его травмы плеча. Уже в Португалии у полузащитника диагностировали легкое акромиоклавикулярное растяжение левого плеча. Диагноз сообщило издание A Bola.

Напомним, что Жозе Моуринью пришел к рулю Бенфики в середине сентября 2025 года. Под его руководством команда уже провела 8 игр.

Что известно о выступлениях Судакова за Бенфику?

Георгий перебрался в Бенфику в конце августа 2025-го. Арендное соглашение предусматривает обязательное право выкупа полузащитника.

С момента перехода Судаков уже провел за "орлов" 10 матчей, в которых отметился 2 голами и столькими же ассистами (данные Transfermarkt). Украинец сразу стал "своим" под руководством Моуринью.

В крайнем матче Бенфики Судаков вышел в старте и отыграл 63 минуты.

Отметим, что Бенфика после 9-ти туров идет на третьем месте в турнирной таблице португальской Примейра-лиги-2025/2026, набрав 21 балл. А вот "орлы" провалились на старте основного раунда Лиги чемпионов. Команда Моуринью не набрала ни одного пункта в первых трех турах и занимает предпоследнюю 35-ю строчку общей турнирной таблицы.

Ближайший поединок Бенфики состоится 29 октября в 1/4 финала Кубка португальской лиги. Соперником "орлов" станет Тондела. Начало встречи – в 22:45 (по киевскому времени).