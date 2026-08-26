Главный тренер "сливочных" пережил очень особенный момент перед первым домашним матчем сезона. Поддержка трибун напомнила специалисту о годах, проведенных в мадридском клубе, сообщает 24 Канал.

Моуринью растрогался перед началом матча

За несколько минут до стартового свистка матча Ла Лиги против Реал Сосьедад камеры зафиксировали эмоциональную реакцию Моуринью. Португальский наставник не скрывал своих чувств и прослезился.

Причиной такой реакции стала атмосфера на легендарном стадионе. Болельщики Реала тепло встретили своего бывшего тренера, показав, что не забыли его работу в мадридском клубе.

Для Моуринью "Бернабеу" имеет особое значение. Именно здесь он провел один из самых ярких этапов своей тренерской карьеры.

Три трофея и особое место в истории Реала

Первый период работы Моуринью в Реале длился с 2010 по 2013 год. За этот период португалец успел завоевать все три главных внутренних трофея Испании – чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

Его команда запомнилась яркой и результативной игрой, а противостояние с Барселоной во времена Жозе стало одним из главных сюжетов испанского футбола.

Первый официальный матч Моуринью во главе Реала состоялся на выезде против Эспаньола. Мадридцы начали его работу с победы – 2:1.