Головний тренер «вершкових» пережив дуже особливий момент перед першою домашньою грою сезону. Підтримка трибун нагадала фахівцеві про роки, проведені в мадридському клубі, передає 24 Канал.

Моурінью розчулився перед стартом матчу

За декілька хвилин до стартового свистка поєдинку Ла Ліги проти Реал Сосьєдада камери зафіксували емоційну реакцію Моурінью. Португальський наставник не приховував почуттів та пустив сльозу.

Причиною такої реакції стала атмосфера на легендарному стадіоні. Вболівальники Реала тепло зустріли свого колишнього тренера, продемонструвавши, що не забули його роботу в мадридському клубі.

Для Моурінью "Бернабеу" має особливе значення. Саме тут він провів один із найяскравіших етапів своєї тренерської кар'єри.

Три трофеї та особливе місце в історії Реала

Перша каденція Моурінью в Реалі тривала з 2010 до 2013 року. За цей період португалець встиг здобути всі три головні внутрішні трофеї Іспанії – чемпіонство, Кубок та Суперкубок країни.

Його команда запам'яталася яскравою та результативною грою, а протистояння з Барселоною у часи Жозе стало одним із головних сюжетів іспанського футболу.

Перший офіційний матч Моурінью на чолі Реала відбувся на виїзді проти Еспаньйола. Мадридці розпочали його роботу з перемоги – 2:1.