Олимпийская чемпионка рискует не получить легендарную награду из-за проблем с законом

Истории вокруг Жюльи Симон не утихают: с одной стороны, она имела проблемы с законом, а с другой – блестяще выступила на Олимпиаде. Сейчас же существует риск, что она может остаться без почетной награды Франции

Биатлонистка, которая на Олимпийских играх завоевала три золотые и одну бронзовую медали, может остаться без ордена Почетного легиона. Об этом сообщает Sports.fr.

Смотрите также Франция заплатила 300 тысяч евро своей олимпийской чемпионке, которая получила тюремный срок

Почему Жулья Симон может не получить орден?

С 1988 года все олимпийские чемпионы получают орден Почетного легиона.

29-летняя Жулья Симон может остаться без награды, поскольку летом 2023 года ее приговорили к трем месяцам условно за мошенничество.

Награжденный морально обязан не наносить вред другим или надлежащему функционированию общества. В соответствии с кодексом, регулирующим национальные ордена и Военную медаль, любое уголовное осуждение или любое деяние, противоречащее чести, совершенное награжденным, может оправдать дисциплинарное производство,

– указано в кодексе Почетного легиона.

Возможно из-за проблем с законом, спортсменка не смогла стать знаменосцем сборной на церемонии закрытия Игр-2026.

Кто уже был лишен этой награды?

В последние годы ордена Почетного легиона были лишены такие известные личности, как:

Лэнс Армстронг (велоспорт) из-за признания употребления допинга,

Бруно Мартини, бывший президент Национальной гандбольной лиги, осужден за развращение несовершеннолетнего,

Николя Саркози (экс-президент Франции),

Изабель Балкани и Клод Геан (политики),

Жерар Депардье (актер).

Жулья Симон, зато, получила лишь трехмесячный условный срок и поэтому не подпадает под постоянное лишение ордена.

Что известно о тюремном сроке Симон?