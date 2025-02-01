Клуб Роналду совершил самый дорогой трансфер зимы: детали сделки

Зимнее трансферное окно выходит на финишную прямую в большинстве стран мира. 31 января саудовский Аль-Наср оформил самый дорогой переход за этот период, приобретя 21-летнего нападающего Джона Дурана.

Форвард сборной Колумбии подписал контракт до 30 июня 2030 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Аль-Насра. Он будет выступать под девятым номером.

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Безумная сумма

Стороны не объявили официальную сумму трансфера, однако известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что она составляет 77 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены дополнительные бонусы.

Это самый дорогой переход в нынешнее зимнее трансферное окно. До этого пальму первенства удерживал Омар Мармуш, который за 75 миллионов евро перешел из Айнтрахта в Манчестер Сити.

Презентация Джона Дурана игроком Аль-Насра: смотрите видео

К слову. Джон Дуран выступал за Астон Виллу с января 2023 года. Он перешел в бирмингемский клуб из Чикаго Файр за 29,5 миллиона евро и провел за это время 78 поединков, в которых забил 20 голов.

Отметим, что следующий матч Аль-Наср проведет 3 февраля в 20:00. Новый клуб колумбийца будет играть против Аль-Васла из ОАЭ в Азиатской Лиге чемпионов.