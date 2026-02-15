Из-за российского допинга: на Олимпиаде-2026 в биатлоне наградят победителей предыдущих Игр
- На Олимпиаде-2026 состоится церемония награждения спортсменов, которые получат золото из-за аннулирования результатов россиянина Евгения Устюгова за допинг.
- Мартен Фуркад и мужская эстафетная команда Германии получат золотые медали за перераспределение результатов в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.
Между двумя гонками преследования в биатлоне на Олимпийских играх-2026 состоится необычная церемония награждения. На ней золото получат спортсмены, которые давно закончили карьеру.
Золото получит легендарный француз Мартен Фуркад, а также мужская эстафетная команда Германии. Причина заключается в перераспределении медалей после допинг скандала, пишет Международный союз биатлонистов на своем сайте.
Почему в Италии наградят победителей прошлых Олимпиад?
Результаты россиянина Евгения Устюгова в период 2010-2014 годов были аннулированы после того, как биатлонист из страны-агрессора попался на употреблении допинга.
Таким образом IBU внес изменения в результаты двух гонок на Олимпийских играх: спринта в Ванкувере-2010 и мужской эстафеты в Сочи-2014. Вместо россиян золотые медали присуждены Мартену Фуркаду и команде Германии в составе Эрика Лессера, Даниэля Бёма, Арнда Пайффера и Симона Шемппа.
Несмотря на то, что эти спортсмены уже не соревнуются, IBU решил дать им возможность пережить золотой медальный момент, которого не произошло из-за россиянина-допингиста. Поэтому между двумя персьютами, которые запланированы в Антхольце-Антерсельве в воскресенье, 15 февраля, Фуркад и немцы поднимутся на пьедестал почета и получат золото.
Что известно о связи Мартена Фуркада с россиянами?
- Несмотря на то, что допинг россиян лишил Мартена Фуркада одной из побед, француз выступает за возвращение представителей страны-агрессора в большой спорт.
- Как пишет Суспільне, Фуркад стал посредником по вопросам восстановления прав россиян соревноваться в биатлоне на мировом уровне.
- Сейчас биатлон является одним из немногих видов спорта, где россияне и белорусы не допускаются к участию в Кубке мира, чемпионатах и Олимпиаде даже в нейтральном статусе.