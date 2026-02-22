Кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026

22 февраля Зимнюю Олимпиаду в Италии подытожит церемония закрытия, которая состоится на античной Арене в Вероне. Украина примет участие в параде атлетов.

Традиционно до последнего дня Игр большинство участников уже успевают разъехаться по домам. Поэтому многие страны вообще не будут иметь своих представителей на церемонии – но это не касается нашего государства, пишет официальный сайт Олимпиады.

Смотрите также Худшая Олимпиада за 16 лет: Украина завершила соревнования в Милане без медалей

Кто будет знаменосцами Украины на закрытии Олимпиады?

Наш флаг доверить нести фристайлистам, которые накануне участвовали в командном турнире – нашем главном медальном шансе, что, к сожалению, не оправдался. Флаг будет в руках Ангелины Брыкиной и Дмитрия Котовского.

Во время церемонии открытия в Милане на "Сан Сиро" сине-желтое полотнище на стадион вынесла харьковчанка Елизавета Сидьорко, которая выступила в шорт-треке. А в Кортине знаменосцем был Владислав Гераскевич, которого позже несправедливо дисквалифицировали с Олимпийских игр из-за шлема памяти убитых Россией спортсменов.

Что обещают во время церемонии закрытия Олимпиады в Италии?

Судя по намекам организаторов, парад атлетов снова будет необычным: спортсмены не просто будут выходить на Арену Вероны, а будут идти к ней улочками старого города.

Поставнока, которая ожидает 12 тысяч зрителей вживую, будет носить название "Красота в действии" и должна рассказать о культуре и дух, которые сопровождали Олимпийские игры. Также традиционно будет происходить символическая передача эстафеты следующим хозяевам Игр – в 2030 году зимнюю Олимпиаду будут принимать Французские Альпы.

По сообщению организаторов, время старта шоу немного изменили: вместо 21:00 по Киеву церемония начнется в 21:30 и продлится примерно 2,5 часа.

Какие итоги Олимпиады-2026 для Украины?