Кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
- Флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2026 будут нести фристайлисты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.
- Украина не получила ни одной медали на Олимпиаде-2026, что стало третьим таким случаем после Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувера-2010.
22 февраля Зимнюю Олимпиаду в Италии подытожит церемония закрытия, которая состоится на античной Арене в Вероне. Украина примет участие в параде атлетов.
Традиционно до последнего дня Игр большинство участников уже успевают разъехаться по домам. Поэтому многие страны вообще не будут иметь своих представителей на церемонии – но это не касается нашего государства, пишет официальный сайт Олимпиады.
Смотрите также Худшая Олимпиада за 16 лет: Украина завершила соревнования в Милане без медалей
Кто будет знаменосцами Украины на закрытии Олимпиады?
Наш флаг доверить нести фристайлистам, которые накануне участвовали в командном турнире – нашем главном медальном шансе, что, к сожалению, не оправдался. Флаг будет в руках Ангелины Брыкиной и Дмитрия Котовского.
Во время церемонии открытия в Милане на "Сан Сиро" сине-желтое полотнище на стадион вынесла харьковчанка Елизавета Сидьорко, которая выступила в шорт-треке. А в Кортине знаменосцем был Владислав Гераскевич, которого позже несправедливо дисквалифицировали с Олимпийских игр из-за шлема памяти убитых Россией спортсменов.
Что обещают во время церемонии закрытия Олимпиады в Италии?
Судя по намекам организаторов, парад атлетов снова будет необычным: спортсмены не просто будут выходить на Арену Вероны, а будут идти к ней улочками старого города.
Поставнока, которая ожидает 12 тысяч зрителей вживую, будет носить название "Красота в действии" и должна рассказать о культуре и дух, которые сопровождали Олимпийские игры. Также традиционно будет происходить символическая передача эстафеты следующим хозяевам Игр – в 2030 году зимнюю Олимпиаду будут принимать Французские Альпы.
По сообщению организаторов, время старта шоу немного изменили: вместо 21:00 по Киеву церемония начнется в 21:30 и продлится примерно 2,5 часа.
Какие итоги Олимпиады-2026 для Украины?
- Это третьи Олимпийские игры, на которых наша команда не получила ни одной медали, после Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувера-2010.
- Ближе всего к медалям подобралась эстафетная команда в санном спорте и команда фристайлистов – 6 место.
- Медальные шансы могли быть в скелетоне, но возмутительная дисквалификация МОК разрушила олимпийскую мечту Владислава Гераскевича.