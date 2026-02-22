Путинистка на Олимпиаде украла лыжи у немки во время марафона

"Нейтральная" Дарья Непряева на Олимпийских играх-2026 отличилась отвратительным поступком в гонке на 50 километров, которая завершала лыжную программу соревнований. Во время пит-стопа россиянка забрала чужие лыжи, оставив немецкую спортсменку без снаряжения.

Позже Непряева оправдывалась, что перепутала свой стартовый номер, поэтому не поняла, в каком боксе ей нужно поменять лыжи. Однако в конце концов судьи соревнований справедливо ее дисквалифицировали, как указано в протоколе на сайте Олимпиады.

Смотрите также "Невероятное лицемерие": Гераскевич уничтожил президента МОК Ковентри в соцсетях

Что произошло с россиянкой в женском лыжном марафоне на Олимпиаде?

Эпизод с кражей лыж попал в трансляцию и вызвал возмущение, ведь Непряева фактически испортила гонку Катарины Хеннинг Доцлер.

Сама же "нейтралка" после финиша говорила, что почувствовала какое-то неправильное поведение лыж, но поняла, что перепутала инвентарь, только на спуске, когда опустила голову.

В итоге на финиш Доцлер пришла 9-й, а Непряева 12-й. Однако из-за нарушения правил результат россиянки был аннулирован.

Как отреагировали россияне на скандал с лыжами?

Российские пропагандисты, такие как Sport24.ru, нашли повод лицемерно перебросить вину с Непряевой на организаторов.

Они возмутились, что "нейтральную" атлетку не сняли с дистанции прямо посреди гонки, а заставили добежать до конца изнурительные 50 километров "совсем зря" и только после этого наказали ее за ошибку с лыжами.

Почему россиянка вообще попала на Олимпийские игры?