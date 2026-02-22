Укр Рус
22 февраля, 14:46
Путинистка на Олимпиаде украла лыжи у немки во время марафона

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Дарья Непряева дисквалифицирована на Олимпиаде-2026 за кражу лыж у немецкой спортсменки во время марафона на 50 км.
  • Российские пропагандисты обвиняют организаторов в неправомерных действиях в отношении Непряевой, хотя она нарушила правила.

"Нейтральная" Дарья Непряева на Олимпийских играх-2026 отличилась отвратительным поступком в гонке на 50 километров, которая завершала лыжную программу соревнований. Во время пит-стопа россиянка забрала чужие лыжи, оставив немецкую спортсменку без снаряжения.

Позже Непряева оправдывалась, что перепутала свой стартовый номер, поэтому не поняла, в каком боксе ей нужно поменять лыжи. Однако в конце концов судьи соревнований справедливо ее дисквалифицировали, как указано в протоколе на сайте Олимпиады.

Что произошло с россиянкой в женском лыжном марафоне на Олимпиаде?

Эпизод с кражей лыж попал в трансляцию и вызвал возмущение, ведь Непряева фактически испортила гонку Катарины Хеннинг Доцлер.

Сама же "нейтралка" после финиша говорила, что почувствовала какое-то неправильное поведение лыж, но поняла, что перепутала инвентарь, только на спуске, когда опустила голову.

В итоге на финиш Доцлер пришла 9-й, а Непряева 12-й. Однако из-за нарушения правил результат россиянки был аннулирован.

Как отреагировали россияне на скандал с лыжами?

Российские пропагандисты, такие как Sport24.ru, нашли повод лицемерно перебросить вину с Непряевой на организаторов.

Они возмутились, что "нейтральную" атлетку не сняли с дистанции прямо посреди гонки, а заставили добежать до конца изнурительные 50 километров "совсем зря" и только после этого наказали ее за ошибку с лыжами.

Почему россиянка вообще попала на Олимпийские игры?

  • Непряеву в МОК признали соответствующей критериям "нейтральности",: она стала одной из 13 спортсменов от РФ, которым разрешили соревноваться.
  • На самом же деле комиссия МОК допустила грубую ошибку: Непряева проявила неуважение к территориальной целостности Украины, отправившись на сборы во временно оккупированный Крым, поэтому она не могла получить статус "нейтральной".