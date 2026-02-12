Устроил пьянку в олимпийской деревне: тренера с позором выгнали с Олимпиады
- Тренера сборной Финляндии Игоря Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство, вместо него будет работать Лассе Мойланен.
- На Олимпиаде также дисквалифицировали украинского скелетониста Владислава Гераскевича за шлем с политическим изображением, а корейских лыжниц отстранили из-за запрещенной смазки.
Пока МОК думала, как бы досадить Владиславу Гераскевичу за четкую гражданскую позицию, в другой сборной произошел громкий скандал. Дело завершилось лишением главного тренера команды аккредитации на Игры.
Без наставника остались финские прыгуны на лыжах с трамплина. Словенский коуч умудрился во время Олимпиады злоупотреблять алкоголем, пишет Sportbladet.
Что произошло в сборной Финляндии на Олимпиаде-2026?
По информации Forbes, тренер сборной Финляндии Игорь Медведь из Словении был отстранен от Олимпийских игр из-за того, что он был уличен в пьянстве.
В Олимпийском комитете Финляндии на ситуацию отреагировали оперативно: коуча отправили домой, а вместо него готовить спортсменов к выступлениям на большом трамплине и в мужских командных соревнованиях будет Лассе Мойланен.
Медвед уже успел публично извиниться перед своими подопечными и персоналом команды и заявил, что "допустил ошибку и сожалеет о своем поступке". Тренер пожелал атлетам "в мире и спокойствии сосредоточиться на своих соревнованиях".
Игорь Медвед возглавил финскую команду прыгунов с трамплина в 2024 году. Его контракт завершался летом 2026-го. О прекращении сотрудничества официально не объявили, отложив решение этого вопроса на время после завершения Олимпиады.
Какие еще скандалы произошли на Олимпийских играх в Италии?
- Самое громкое событие Игр – дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за отказа заменить шлем, на котором изображены убитые россиянами украинские спортсмены.
- Еще двум украинцам, фристайлистке Екатерине Коцар и шорт-трекисту Олегу Гандею, тоже запретили использовать их шлемы с цитатами в поддержку Украины.
- Корейских лыжниц отстранили от участия в соревнованиях из-за использования запрещенной смазки с фтором.