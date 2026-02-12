Без наставника остались финские прыгуны на лыжах с трамплина. Словенский коуч умудрился во время Олимпиады злоупотреблять алкоголем, пишет Sportbladet.

Что произошло в сборной Финляндии на Олимпиаде-2026?

По информации Forbes, тренер сборной Финляндии Игорь Медведь из Словении был отстранен от Олимпийских игр из-за того, что он был уличен в пьянстве.

В Олимпийском комитете Финляндии на ситуацию отреагировали оперативно: коуча отправили домой, а вместо него готовить спортсменов к выступлениям на большом трамплине и в мужских командных соревнованиях будет Лассе Мойланен.

Медвед уже успел публично извиниться перед своими подопечными и персоналом команды и заявил, что "допустил ошибку и сожалеет о своем поступке". Тренер пожелал атлетам "в мире и спокойствии сосредоточиться на своих соревнованиях".

Игорь Медвед возглавил финскую команду прыгунов с трамплина в 2024 году. Его контракт завершался летом 2026-го. О прекращении сотрудничества официально не объявили, отложив решение этого вопроса на время после завершения Олимпиады.

