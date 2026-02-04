Абраменко рассказал, за каким видом спорта будет следить пристально, а также озвучил количество медалей, которые украинцы получат в Милане и Кортине, в разговоре с Трибуной.

Сколько медалей прогнозирует Украине Александр Абраменко?

По мнению олимпийского чемпиона, мы можем рассчитывать минимум на две медали. Абраменко намекнул, что будет особенно следить за всеми дисциплинами своего родного фристайла, где Украина имеет рекордное представительство – сразу 9 спортсменов.

Какой рекорд Украины на Зимних Олимпийских играх?

По данным из Википедии, сборная Украины на Зимних Играх никогда не получала более 2 наград. В 1994 году в Лиллехаммере и в 2014 году в Сочи мы имели по одному золоту и одной бронзе, в Турине в 2006 году – две бронзы.

Какие достижения Александра Абраменко?

Украинец является олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 и получил серебряную награду на Играх-2022 в Пекине. Сейчас он занимается тренерской деятельностью.