Абраменко розповів, за яким видом спорту стежитиме найпильніше, а також озвучив кількість медалей, які українці здобудуть у Мілані та Кортіні, в розмові з Трибуною.

Скільки медалей прогнозує Україні Олександр Абраменко?

На думку олімпійського чемпіона, ми можемо розраховувати мінімум на дві медалі. Абраменко натякнув, що буде особливо стежити за усіма дисциплінами свого рідного фристайлу, де Україна має рекордне представництво – одразу 9 спортсменів.

Який рекорд України за Зимових Олімпійських іграх?

За даними з Вікіпедії, збірна України на Зимових Іграх ніколи не здобувала більше 2 нагород. У 1994 році в Ліллехаммері та у 2014 році в Сочі ми мали по одному золоту та одній бронзі, в Турині у 2006 році – дві бронзи.

Які здобутки Олександра Абраменка?

Українець є олімпійським чемпіоном Пхьончхана-2018 та здобув срібну нагороду на Іграх-2022 у Пекіні. Зараз він займається тренерською діяльністю.