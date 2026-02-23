Украинцы выиграли золото и серебро на Олимпиаде-2026: как это возможно

Хотя сборная Украины завершила Зимние Олимпийские игры-2026 без медалей, на самом деле украинцы получили в Милане золото и серебро в хоккее. Ведь в составе как США, так и Канады есть потомки наших соотечественников.

На олимпийском льду в воскресенье были сразу четверо игроков, которые имеют украинские корни. Двое из них выступали за золотую американскую комаду, а двое получили серебро с другими представителями Канады, узнавал 24 Канал.

Смотрите также Белый дом иронично отреагировал на поражение Канады в финале Олимпийских игр по хоккею

Кто из украинцев стали олимпийскими чемпионами?

Лидеры сборной США и самые большие разбойники в составе, которые никогда не против полезть в драку – такими являются братья Мэттью и Брейди Ткечаки. Несмотря на американское произношение, в их фамилии легко угадывается украинское "Ткачук" – ведь как по отцовской, так и по материнской линии они являются потомками украинцев.

Как пишет Kyiv Post, оба брата играют решающие роли в своих клубах NHL, поэтому неудивительно, что они поехали на Олимпийские игры-2026, где впервые за 16 лет позволили участие хоккеистам самой престижной хоккейной лиги мира. В финале в Милане Ткачуки не забросили шайб, но своей уверенной игрой помогли сборной США подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Ткечаки-Ткачуки как-то рассказывали в интервью, что в их семье уважают украинские традиции, в частности украинскую кухню.

Кому из украинцев досталось серебро олимпийского хоккейного турнира?

Один из героев воскресного финала, автор шайбы, которая сделала счет 1:1 и фактически перевела игру в овертайм – Кейл Макар. Он также имеет украинские корни: по отцовской линии предками Кейла были украинцы.

Менее заметным на льду был защитник Колтон Перайко, хотя и исправно отрабатывал свои смены. Canyon News называет его "украинским канадцем" из-за происхождения от наших соотечественников.

Как закончился олимпийский турнир по хоккею?