На олімпійському льоду у неділю були одразу четверо гравців, які мають українське коріння. Двоє з них виступали за золоту американську комаду, а двоє отримали срібло з іншими представниками Канади, дізнавався 24 Канал.

Хто з українців стали олімпійськими чемпіонами?

Лідери збірної США та найбільші розбишаки у складі, які ніколи не проти полізти у бійку – такими є брати Меттью та Брейді Ткечаки. Попри американську вимову, у їхньому прізвищі легко вгадується українське "Ткачук" – адже як за батьковою, так і за материнською лінією вони є нащадками українців.

Як пише Kyiv Post, обидва брати відіграють вирішальні ролі у своїх клубах NHL, тож не дивно, що вони поїхали на Олімпійські ігри-2026, де вперше за 16 років дозволили участь хокеїстам найпрестижнішої хокейної ліги світу. У фіналі в Мілані Ткачуки не закидали шайб, але своєю впевненою грою допомоги збірній США піднятися на найвищий щабель п'єдесталу пошани.

Ткечаки-Ткачуки якось розповідали в інтерв'ю, що в їхній родині шанують українські традиції, зокрема українську кухню.

Кому з українців дісталося срібло олімпійського хокейного турніру?

Один з героїв недільного фіналу, автор шайби, яка зробила рахунок 1:1 і фактично перевела гру в овертайм – Кейл Макар. Він також має українські корені: за батьківською лінією пращурами Кейла були українці.

Менш помітним на льоду був захисник Колтон Перайко, хоча й справно відпрацьовував свої зміни. Canyon News називає його "українським канадцем" через походження від наших співвітчизників.

Як закінчився олімпійський турнір з хокею?