Онлайн-трансляция матчей плей-офф по хоккею на зимних Олимпийских играх-2026

Зимние Олимпийские игры-2026 приближаются к завершению. Уже 22 февраля в Вероне пройдет церемония закрытия соревнований.

Особое внимание на зимних Играх традиционно приковано к хоккею. Во вторник, 17 февраля, стартует стадия плей-офф мужского олимпийского турнира, сообщает 24 Канал.

По теме Хоккей на Олимпийских играх-2026: расписание всех матчей, результаты, онлайн-трансляция

Кто будет бороться за медали хоккейного турнира?

В борьбу за медали вступили 12 команд, которые были распределены на три группы. Формат олимпийского турнира предусматривал, что все команды-участницы квалифицируются в плей-офф.

Однако четыре лучшие сборные имели возможность напрямую попасть в 1/4 финала. Этими командами стали Канада, США, Словакия и действующие чемпионы олимпийского турнира Финляндия.

В свою очередь остальные восемь команд проведут по дополнительному матчу друг против друга, чтобы определить обладателей путевок в четвертьфинал. Расписание игр 1/8 финала следующее:

17 февраля, 13:10. Германия – Франция

Германия – Франция 17 февраля, 13:10. Швейцария – Италия

Швейцария – Италия 17 февраля, 17:40. Чехия – Дания

Чехия – Дания 17 февраля, 22:10. Швеция – Латвия

Где смотреть хоккей на зимней Олимпиаде-2026?

Четвертьфинальные матчи пройдут 18 февраля, полуфинальные – 20-го. В свою очередь "бронза" будет разыграна 21 числа, а финал назначен на день церемонии закрытия Игр (22 февраля).

1/4 финала

18 февраля, 13:10. Словакия – Германия/Франция

Словакия – Германия/Франция 18 февраля, 17:40. Канада – Чехия / Дания

Канада – Чехия / Дания 18 февраля, 19:10. Финляндия – Швейцария/Италия

Финляндия – Швейцария/Италия 18 февраля, 22:10. США – Швеция/Латвия

1/2 финала

20 февраля, 17:40

20 февраля, 22:10

Матч за бронзовые медали

21 февраля, 21:40

Финал

22 февраля, 15:10

Официальным вещателем зимних Олимпийских игр-2026 является Суспільне. Именно на его ресурсах, в частности канале Суспільне Спорт, и будут показываться матчи по хоккею. 24 Канал также предлагает болельщикам смотреть хоккей на Олимпиаде-2026 онлайн.

Онлайн-трансляция олимпийского хоккейного турнира в Милане и Кортине: