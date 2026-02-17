Особлива увага на зимових Іграх традиційно прикута до хокею. У вівторок, 17 лютого, стартує стадія плей-оф чоловічого олімпійського турніру, повідомляє 24 Канал.

До теми Хокей на Олімпійських іграх-2026: розклад усіх матчів, результати, онлайн-трансляція

Хто змагатиметься за медалі хокейного турніру?

В боротьбу за медалі вступили 12 команд, які були розподілені на три групи. Формат олімпійського турніру передбачав, що всі команди-учасниці кваліфікуються до плей-оф.

Проте чотири найкращі збірні мали змогу напряму потрапити в 1/4 фіналу. Цими командами стали Канада, США, Словаччина та чинні чемпіони олімпійського турніру Фінляндія.

У свою чергу інші вісім команд проведуть по додатковому матчу одна проти одної, щоб визначити володарів путівок у чвертьфінал. Розклад ігор 1/8 фіналу наступний:

17 лютого, 13:10. Німеччина – Франція

Німеччина – Франція 17 лютого, 13:10. Швейцарія – Італія

Швейцарія – Італія 17 лютого, 17:40. Чехія – Данія

Чехія – Данія 17 лютого, 22:10. Швеція – Латвія

Де дивитися хокей на зимовій Олімпіаді-2026?

Чвертьфінальні матчі пройдуть 18 лютого, півфінальні – 20-го. У свою чергу "бронза" буде розіграна 21 числа, а фінал прзначений на день церемонії закрття Ігор (22 лютого).

1/4 фіналу

18 лютого, 13:10. Словаччина – Німеччина / Франція

Словаччина – Німеччина / Франція 18 лютого, 17:40. Канада – Чехія / Данія

Канада – Чехія / Данія 18 лютого, 19:10. Фінляндія – Швейцарія / Італія

Фінляндія – Швейцарія / Італія 18 лютого, 22:10. США – Швеція / Латвія

1/2 фіналу

20 лютого, 17:40

20 лютого, 22:10

Матч за бронзові медалі

21 лютого, 21:40

Фінал

22 лютого, 15:10

Офіційним мовником зимових Олімпійських ігор-2026 є Суспільне мовлення. Саме на його ресурсах, зокрема каналі Суспільне Спорт, і будуть показуватися матчі з хокею. 24 Канал також пропонує вболівальникам дивитися хокей на Олімпіаді-2026 онлайн.

Онлайн-трансляція олімпійського хокейного турніру у Мілані та Кортіні: