Первый овертайм на Олимпиаде: хоккейная сборная Швейцарии обыграла Чехию
- Швейцария победила Чехию 4:3 в овертайме, заняв второе место в группе на олимпийском хоккейном турнире.
- Канада и Словакия уже обеспечили себе места в 1/4 финала, тогда как другие команды будут бороться в плей-офф с 1/8 финала.
В последнем туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира Швейцария и Чехия решали, кто займет второе место в квартете А. Борьбы было больше, чем бросков – хотя шайбами зрителей команды все же порадовали.
Впервые за этот олимпийский турнир командам не хватило регламентированных 60 минут, чтобы определить победителя. 24 Канал рассказывает о матче швейцарцев и чехов на Олимпийских играх.
Как сыграли Швейцария и Чехия на Олимпиаде?
Лучше поединок начали чехи, но преимущество смогли воплотить в заброшенную шайбу только ближе к концу первого периода: в ворота попал Хлапик.
Швейцарцы ответили удачным вторым периодом: Йози восстановил паритет, а Майер реализовал большинство. Игроки Чехии за эту двадцатиминутку удалялись аж трижды.
Третий период прошел в открытой борьбе практически без штрафов. Шимек и Некаш забросили за чехов, у швейцарцев результативным были только Зутер. Поэтому при счете 3:3 игра впервые за Олимпиаду перешла в овертайм.
Дополнительное время длилось всего 1 минуту и 49 секунд: Кукан забросил и принес победу Швейцарии, а с ней и второе место в группе.
Кто уже оформил выход в плей-офф на Олимпиаде?
- Канада и Словакия выиграли свои группы и точно сыграют сразу в 1/4 финала.
- В группе C развязка наступит вечером в воскресенье. Главные претенденты на победу в квартете – сборная Соединенных Штатов.
- Ни одна команда не вылетает после группового этапа: четыре будут сразу в 1/4, остальные сформируют сетку и будут играть плей-офф с 1/8 финала.