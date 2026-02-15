Первый овертайм на Олимпиаде: хоккейная сборная Швейцарии обыграла Чехию

В последнем туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира Швейцария и Чехия решали, кто займет второе место в квартете А. Борьбы было больше, чем бросков – хотя шайбами зрителей команды все же порадовали.

Впервые за этот олимпийский турнир командам не хватило регламентированных 60 минут, чтобы определить победителя. 24 Канал рассказывает о матче швейцарцев и чехов на Олимпийских играх.

Как сыграли Швейцария и Чехия на Олимпиаде?

Лучше поединок начали чехи, но преимущество смогли воплотить в заброшенную шайбу только ближе к концу первого периода: в ворота попал Хлапик.

Швейцарцы ответили удачным вторым периодом: Йози восстановил паритет, а Майер реализовал большинство. Игроки Чехии за эту двадцатиминутку удалялись аж трижды.

Третий период прошел в открытой борьбе практически без штрафов. Шимек и Некаш забросили за чехов, у швейцарцев результативным были только Зутер. Поэтому при счете 3:3 игра впервые за Олимпиаду перешла в овертайм.

Дополнительное время длилось всего 1 минуту и 49 секунд: Кукан забросил и принес победу Швейцарии, а с ней и второе место в группе.

Кто уже оформил выход в плей-офф на Олимпиаде?