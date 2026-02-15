Вперше за цей олімпійський турнір командам не вистачило регламентованих 60 хвилин, щоб визначити переможця. 24 Канал розповідає про матч швейцарців та чехів на Олімпійських іграх.

Як зіграли Швейцарія та Чехія на Олімпіаді?

Краще поєдинок розпочали чехи, але перевагу змогли втілити у закинуту шайбу лише ближче до кінця першого періоду: у ворота поцілив Хлапик.

Швейцарці відповіли вдалим другим періодом: Йозі відновив паритет, а Маєр реалізував більшість. Гравці Чехії за цю двадцятихвилинку видалялися аж тричі.

Третій період минув у відкритій боротьбі практично без штрафів. Шимек і Некаш закинули за чехів, у швейцарців результативним були лише Зутер. Тож за рахунку 3:3 гра вперше за Олімпіаду перейшла в овертайм.

Додатковий час тривав лише 1 хвилину і 49 секунд: Кукан закинув і приніс перемогу Швейцарії, а з нею і друге місце в групі.

Хто вже оформив вихід у плей-оф на Олімпіаді?