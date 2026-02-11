Укр Рус
11 февраля, 20:23
Сенсационный разгром на Олимпиаде: действующие чемпионы по хоккею потерпели унизительное поражение

Андрей Олейник
  • Словакия неожиданно победила Финляндию со счетом 4:1 в первом матче хоккейного турнира Олимпийских игр.
  • Финляндия имела преимущество в бросках, но словацкий голкипер Самуэль Главай сделал 39 сейвов, что помогло его команде одержать победу.

Олимпийский хоккейный мужской турнир начался с противостояния Словакии и Финляндии. Действующие олимпийские чемпионы неожиданно уступили бронзовым призерам Пекина-2022.

Финны намного превзошли соперников в бросках по воротам. Но им это не помогло, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Словакии и Финляндии по хоккею на Олимпийских играх?

Фаворитами противостояния считались хоккеисты из Финляндии, которые на прошлой Олимпиаде завоевали золото, в то время как их соперники из Словакии тогда довольствовались бронзой.

Суоми действительно демонстрировали активность в зоне соперников и завершили поединок аж с 40 бросками. Однако голкипер словаков Самуэль Главай – настоящий герой встречи: у него 39 сейвов.

Словакия бросала значительно меньше, но предпочла качество количеству. В первом периоде Слафковски сольным проходом открыл счет.

Финляндия сравняла усилиями Тольванена после первого перерыва. Но в третьем периоде словаки буквально уничтожили оппонентов на льду.

Дворский, снова Слафковский и Ружичка набросали финнам три шайбы. При счете 2:1 словаки реализовали большинство, а финальный вклад в разгром был сделан, когда Финляндия уже сняла голкипера на шестого полевого.

4:1 в итоге – сенсация уже в первом хоккейном мужском матче Олимпийских игр.

Что надо знать об олимпийском хоккейном турнире?

  • Участие принимают 12 сборных, разделенных на три группы.
  • В плей-офф выходят три победителя групп и лучшая команда, которая займет второе место. Эти четыре команды попадут сразу в 1/4 финала.
  • Другие команды, в зависимости от итогового рейтинга, составляют турнирную сетку и начнут борьбу с 1/8 финала.