Скандал в самом спокойном спорте: Канада и Швеция едва не подрались на Олимпиаде
- Сборная Швеции обвинила канадского игрока Марка Кеннеди в мошенничестве во время матча на Олимпийских играх-2026 по керлингу, что привело к спору и едва не драке.
- Федерация керлинга решила изменить систему судейства, добавив судей для контроля запуска камней после инцидента с повторным прикосновением к камню.
Сборная Швеции по керлингу во время матча на Олимпийских играх-2026 обвинила соперников канадцев в мошенничестве. Организаторам соревнований пришлось даже менять систему судейства.
Подозрение одного из канадских игроков в повторном прикосновении к камню во время его запуска привело к нецензурным оскорблениям и едва не завершилось дракой, пишет Фокус.
Что произошло на Олимпиаде в соревнованиях по керлингу?
Керлинг считается очень спокойным и лишенным страстей видом спорта – но не в этот раз. Как пишет CNN, сборная Швеции набросилась на канадцев из-за того, что Марк Кеннеди якобы пальцем менял траекторию камня уже после того, как отпустил ручку.
Как показывают повторы, основания для протеста у скандинавов действительно были: на видео видно, что игрок повторно касается гранитной части камня.
Мошенничество Канады на Олимпийских играх в керлинге – смотрите видео:
Когда шведы обратились к оппонентам с требованием прекратить нарушение, канадцы перешли на оскорбительную лексику. Судьи вмешались, но не смогли проверить факт нечестной игры – в керлинге видеоповторов нет.
В конце концов Канада победила 8:6, а федерация керлинга решила изменить расстановку судей: теперь они будут не только стоять в конце дорожки, но и следить за тем, как происходит сам запуск камней.
Считалось, что для этого достаточно электронной системы, которая обнаруживает прикосновения после линии броска – но оказалось, что сенсоры есть только на ручке, а на на гранитной поверхности.
Как еще скандалы были на Олимпиаде?
- Наиболее резонансная история Игр – это дисквалификация украинца Владислава Гераскевича из-за якобы нарушения Олимпийской хартии: наш знаменосец хотел выступать в шлеме памяти убитых россиянами спортсменов.
- Сборная Финляндии по лыжным гонкам подала протест на результаты мужского спринта, потому что норвежцам якобы позволили использовать оборудование для смазки лыж, которое сначала не допускали к соревнованиям.