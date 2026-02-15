Підозра одного з канадських гравців у повторному дотику до каменя під час його запуску призвела до нецензурних образ і ледь не завершилася бійкою, пише Фокус.

Що сталося на Олімпіаді в змаганнях з керлінгу?

Керлінг вважається дуже спокійним і позбавленим пристрастей видом спорту – але не цього разу. Як пише CNN, збірна Швеції накинулася на канадців через те, що Марк Кеннеді нібито пальцем змінював траєкторію каменя вже після того, як відпустив ручку.

Як показують повтори, підстави для протесту у скандинавів справді були: на відео видно, що гравець повторно торкається гранітної частини каменю.

Шахрайство Канади на Олімпійських іграх у керлінгу – дивіться відео:

Коли шведи звернулися до опонентів з вимогою припинити порушення, канадці перейши на образливу лексику. Судді втрутилися, але не змогли перевірити факт нечесної гри – у керлінгу відеоповторів немає.

Зрештою Канада перемогла 8:6, а федерація керлінгу вирішила змінити розстановку суддів: тепер вони будуть не лише стояти наприкінці доріжки, але й стежити за тим, як відбувається сам запуск каменів.

Вважалося, що для цього достатньо електронної системи, яка виявляє дотики після лінії кидка – але виявилося, що сенсори є лише на ручці, а на на гранітній поверхні.

