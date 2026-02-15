Подозрение одного из канадских игроков в повторном прикосновении к камню во время его запуска привело к нецензурным оскорблениям и едва не завершилось дракой, пишет Фокус.

Что произошло на Олимпиаде в соревнованиях по керлингу?

Керлинг считается очень спокойным и лишенным страстей видом спорта – но не в этот раз. Как пишет CNN, сборная Швеции набросилась на канадцев из-за того, что Марк Кеннеди якобы пальцем менял траекторию камня уже после того, как отпустил ручку.

Как показывают повторы, основания для протеста у скандинавов действительно были: на видео видно, что игрок повторно касается гранитной части камня.

Мошенничество Канады на Олимпийских играх в керлинге – смотрите видео:

Когда шведы обратились к оппонентам с требованием прекратить нарушение, канадцы перешли на оскорбительную лексику. Судьи вмешались, но не смогли проверить факт нечестной игры – в керлинге видеоповторов нет.

В конце концов Канада победила 8:6, а федерация керлинга решила изменить расстановку судей: теперь они будут не только стоять в конце дорожки, но и следить за тем, как происходит сам запуск камней.

Считалось, что для этого достаточно электронной системы, которая обнаруживает прикосновения после линии броска – но оказалось, что сенсоры есть только на ручке, а на на гранитной поверхности.

Как еще скандалы были на Олимпиаде?