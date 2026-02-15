Лангенхан не знал, что ему звонит сам глава правительства. Поэтому не стал отвлекаться от приятного занятия – просмотра видео с мемами на своем смартфоне, пишет Sport1.de.
Почему Лангенхан не получил поздравления от Мерца?
По информации NTV Deutschland, телефонный звонок от Фридриха Мерца санкар получил именно в тот момент, когда смотрел видео, как звезды одного популярного реалити-шоу поздравляли его в шутливой форме с золотой медалью.
Поскольку номер канлцера отобразился у спортсмена как неизвестный, тот решил не прерывать просмотр и просто отбил вызов.
Как отреагировал Фридрих Мерц?
Канцлер подошел к ситуации с юмором: записал видео, в котором все же поздравил соотечественника с успехом на соревнованиях, но посоветовал "в следующий раз все же взять трубку". Мерц объяснил, что "нет ничего удивительного в том, что к золотому медалисту Олимпиады невозможно дозвониться".
Когда Лангенхан понял, что произошло, он сразу публично извинился и сказал, что обязательно бы поговорил с политиком, потому что это для него честь. Он также добавил, что уже сохранил номер Мерца в список контактов, и в следующий раз не допустит такой ошибки. А еще пригласил канцлера вместе покататься на олимпийских санях.
Как в санном спорте выступили украинские спортсмены?
Именно в этом виде программы пока зафиксирован лучший результат украинской сборной в Милане и Кортине: наша смешанная команда стала 6 в эстафете.
Андрей Мандзий установил рекорд Украины, финишировав 12-м в одиночных заездах.
Женская двойка в составе Александры Мох и Елены Стецкив стала седьмой на Олимпийских играх.