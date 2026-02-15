Лангенхан не знав, що йому телефонує сам голова уряду. Тому не став відволікатися від приємного заняття – перегляду відео з мемами на своєму смартфоні, пише Sport1.de.

Чому Лангенхан не отримав привітання від Мерца?

За інформацією NTV Deutschland, телефонний дзвінок від Фрідріха Мерца санкар отримав саме в ту мить, коли дивився відео, як зірки одного популярного реаліті-шоу вітали його у жартівливій формі із золотою медаллю.

Оскільки номер канлцера відобразився у спортсмена як невідомий, той вирішив не переривати перегляд і просто відбив виклик.

Як відреагував Фрідріх Мерц?

Канцлер підійшов до ситуації з гумором: записав відео, у якому все ж привітав співвітчизника з успіхом на змаганнях, але порадив "наступного разу все ж взяти слухавку". Мерц пояснив, що "немає нічого дивного в тому, що до золотого медаліста Олімпіади неможливо додзвонитися".

Коли Лангенхан зрозумів, що сталося, він одразу публічно вибачився і сказав, що обов'язково б поговорив з політиком, бо це для нього честь. Він також додав, що вже зберіг номер Мерца до списку контактів, і наступного разу не припуститься такої помилки. А ще запросив канцлера разом покататися на олімпійських санях.

