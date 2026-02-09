Серед 92-х країн-учасниць є і Україна, яка відправила на Ігри 46 атлетів. Попри війну проти Росії, наша країна продовжує брати участь у світовому спортивному житті.
Як невдало пожартували про Україну?
Тому деякі звичайні для мирного життя речі можуть викликати неприємні асоціації у українців. Один з таких епізодів стався під час заїзду спортсмена на санній трасі.
В соцмережах набуло популярності відео, на якому дрон переслідував атлета вздовж траси для забезпечення трансляції заїзду. Втім користувач Mikita у соцмережі X вирішив провести аналогію з війною в Україні.
Це доволі моторошно, коли на Олімпіаді дрон переслідує українця,
– написав користувач.
Пост доволі швидко став популярним у мережі. Проте чимало підписників засудили такі аналогії від вболівальника та заявили про недоречність таких паралелей.
- "Це не смішно"
- "Тупий жарт"
- "Одразу в пекло"
- "Жахливий контекст"
- "Це вже занадто"
- "Навіщо взагалі таке писати"
Проте найбільше лайків зібрав коментар від Niki4oR. Він написав: "Справді круто, коли український дрон переслідує росіянина десь у полі".
Нагадаємо, що у змаганнях із санного спорту серед українців вже взяли участь Антон Дукач та Андрій Мандзій. Хлопці посіли 17 та 13 місця відповідно.
Що відомо про скандали на зимовій Олімпіаді-2026?
- Зимові Олімпійські ігри вже не раз зтикались зі скандальними ситуаціями. Більшість із них пов'язані із Росією та її спортсменами. Напередодні церемонії відкриття в Італії повідомили про масовані хакерські атаки з боку росіян на інфраструктуру Ігор.
- Під загрозою опинились сайти спортивних організацій, готельні бази даних та програми МВС Італії. При цьому МОК не застосував повні санкції проти Росії та Білорусі.
- Спортсмени з цих країн мають змогу виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором. Загалом на змагання в Італію приїхало 20 "нейтральних" атлетів. Відомий хокеїст Домінік Гашек емоційно висловився щодо допуску росіян та білорусів до Ігор.
- При цьому російська символіка під забороною на змаганнях, повідомляє Sveriges Radio. Крім того, італійці масово протестують проти Олімпійських ігор в Мілані та регіоні через шкоду для навколишнього середовища.