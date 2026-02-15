Победитель Олимпиады из Германии отбил звонок от канцлера Мерца ради видео с мемами

Марк Лангенхан стал олимпийским чемпионом в одиночных санях на Играх-2026. Спортсмена решил лично поздравить канцлер Германии Фридрих Мерц –но произошел курьез.

Лангенхан не знал, что ему звонит сам глава правительства. Поэтому не стал отвлекаться от приятного занятия – просмотра видео с мемами на своем смартфоне, пишет Sport1.de.

Почему Лангенхан не получил поздравления от Мерца?

По информации NTV Deutschland, телефонный звонок от Фридриха Мерца санкар получил именно в тот момент, когда смотрел видео, как звезды одного популярного реалити-шоу поздравляли его в шутливой форме с золотой медалью.

Поскольку номер канлцера отобразился у спортсмена как неизвестный, тот решил не прерывать просмотр и просто отбил вызов.

Как отреагировал Фридрих Мерц?

Канцлер подошел к ситуации с юмором: записал видео, в котором все же поздравил соотечественника с успехом на соревнованиях, но посоветовал "в следующий раз все же взять трубку". Мерц объяснил, что "нет ничего удивительного в том, что к золотому медалисту Олимпиады невозможно дозвониться".

Когда Лангенхан понял, что произошло, он сразу публично извинился и сказал, что обязательно бы поговорил с политиком, потому что это для него честь. Он также добавил, что уже сохранил номер Мерца в список контактов, и в следующий раз не допустит такой ошибки. А еще пригласил канцлера вместе покататься на олимпийских санях.

