Итоговый медальный зачет Олимпиады-2026: кто выиграл больше всего золота

В Милане и Кортине за 16 дней Зимних Игр определились 116 олимпийских чемпионов. Победителя медального зачета эксперты угадали еще до начала соревнований, но некоторые команды смогли изрядно удивить.

24 Канал предлагает взглянуть на медальную таблицу в ее финальном виде перед тем, как в Вероне состоится церемония закрытия XXV Зимних Олимпийских игр.

Кто выиграл медальный зачет?

Сборная Норвегии фактически не оставила шансов другим командам – скандинавы получили 41 медаль, из которых 18 золотых.

Самым результативным стал легендарный лыжник Йоханнес Клебо, который принес в копилку своей страны 6 наград высшей пробы и побил все возможные рекорды, став самым титулованным зимним олимпийцем.

Кто стал сенсацией Игр?

Вряд ли кто-то мог предположить, что такие страны как Бразилия или Казахстан смогут похвастаться золотом – но это произошло.

Лукас Пинейро Братен получил первую историческую медаль для Бразилии на Зимних Играх, выиграв горнолыжный слалом. А Михаил Шайдоров воспользовался фиаско Ильи Малинина в мужском фигурном катании и принес Казахстану первую за более чем тридцать лет золотую награду.

Сколько медалей в Украины?

Третий раз за историю нашей независимости команда Украины возвращается с зимних игр без единой добытой медали.

Ранее такое случалось в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м.

Впервые за всю историю зимних Олимпиад ни один из украинских спортсменов не попал даже в топ-5. Лучшими результатами в личных дисциплинах стали 10 места фристайлистов Екатерины Коцар и Александра Окипнюка, а также выступление Виталия Мандзина в биатлонном масс-старте.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2026