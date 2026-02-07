Наибольшие наши надежды связаны с биатлоном, фристайлом, санным спортом и скелетоном. 24 Канал рассказывает о соревнованиях олимпийского дня с участием украинцев.

Кто из украинцев выступит на Олимпиаде-2026 в субботу, 7 февраля?

Наши атлеты примут участие в двух медальных событиях в горнолыжном спорте и лыжных гонках.

Расписание соревнований украинцев на Олимпиаде-2026 7 февраля, киевское время (медальные события выделены)

11:30. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация. Заезд 1. Катерина Коцар

12:30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Дмитрий Шепюк

12:35. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация. Второй заезд. Катерина Коцар

14:00. Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

18:00. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Первая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач

19:32. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Вторая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач

Что известно о сборной Украины на Олимпиаде-2026?