Наибольшие наши надежды связаны с биатлоном, фристайлом, санным спортом и скелетоном. 24 Канал рассказывает о соревнованиях олимпийского дня с участием украинцев.
Кто из украинцев выступит на Олимпиаде-2026 в субботу, 7 февраля?
Наши атлеты примут участие в двух медальных событиях в горнолыжном спорте и лыжных гонках.
Расписание соревнований украинцев на Олимпиаде-2026 7 февраля, киевское время (медальные события выделены)
11:30. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация. Заезд 1. Катерина Коцар
12:30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Дмитрий Шепюк
12:35. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация. Второй заезд. Катерина Коцар
14:00. Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль
18:00. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Первая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач
19:32. Санный спорт. Одиночные сани. Мужчины. Вторая попытка. Андрей Мандзий, Антон Дукач
Что известно о сборной Украины на Олимпиаде-2026?
- Знаменосцы украинской команды на открытие Игр в Милане и Кортине – скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидорко.
- Саночник Андрей Мандзий в возрасте почти 38 лет является самым старшим украинским олимпийцем на этих Играх, а самая молодая участница сборной – 18-летняя Диана Яблонская, которая выступает в лыжной акробатике.
- За всю историю независимости Украина имеет 9 медалей на зимних Олимпиадах: 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.