Найбільші наші сподівання пов'язані з біатлоном, фристайлом, санним спортом та скелетоном. 24 Канал розповідає про змагання олімпійського дня за участі українців.

Хто з українців виступить на Олімпіаді-2026 у суботу, 7 лютого?

Наші атлети візьмуть участь у двох медальних подіях у гірськолижному спорті та лижних перегонах.

Розклад змагань українців на Олімпіаді-2026 7 лютого, київський час (медальні події виділено)

11:30. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація. Заїзд 1. Катерина Коцар

12:30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Дмитро Шеп’юк

12:35. Фристайл. Слоупстайл. Кваліфікація. Заїзд 2. Катерина Коцар

14:00. Лижні перегони. Скіатлон. Жінки. Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль

18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Перша спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач

19:32. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Друга спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач

Що відомо про збірну України на Олімпіаді-2026?