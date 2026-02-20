Победа Йоханнеса Дале-Шевдаля в биатлонном масс-старте стала для Норвегии 17-й на итальянской Олимпиаде. Больше золота на одних Зимних Играх не было ни у одной команды в истории, пишет CBS News.
Какие детали олимпийского рекорда Норвегии?
Как отмечает Associated Press, предыдущий рекорд принадлежал тоже Норвегии – в 2022 году в Пекине гимн "норге" звучал во время церемонии награждения 16 раз.
В этом году скандинавская нация имеет уже на одну медаль высшей пробы больше, и это еще не предел – ведь впереди фактически два полноценных дня соревнований.
Кто стал олимпийским чемпионом в составе команды Норвегии?
- Йоханнес Клебо, лыжные гонки – 5 (10 километров, скиатлон 10+10, спринт классикой, командный спринт свободным стилем, эстафета 4х7,5 километров)
- Йенс Луурас Офтебру, лыжное двоеборье – 3 (нормальный трамплин, большой трамплин, командный спринт)
- Анна-Одине Стрём, прыжки с трамплина – 3 (нормальный трамплин, большой трамплин)
- Бирк Рууд, фристайл – 1 (слоупстайл)
- Тормод Фростад, фристайл – 1 (биг-эйр)
- Йохан-Олав Ботн, биатлон – 1 (индивидуальная гонка)
- Марен Киркейде, биатлон – 1 (спринт)
- Йоханнес Дале-Шевдаль, биатлон – 1 (масстарт)
- Сандер Эйтрем, конькобежный спорт – 1 (5000 метров)
Какие еще достижения произошли на Олимпиаде?
- Церемония открытия на "Сан Сиро" в Милане стала самой масштабной для Зимних Олимпиад – 80 тысяч зрителей.
- Йоханнес Клебо стал самым титулованным зимним олимпийцем, выиграв свое 10 золото.
- Бразилия усилиями Лукаса Пинейро Братена получила первую в истории зимнюю олимпийскую медаль – и сразу золото в слаломе.