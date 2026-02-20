Победа Йоханнеса Дале-Шевдаля в биатлонном масс-старте стала для Норвегии 17-й на итальянской Олимпиаде. Больше золота на одних Зимних Играх не было ни у одной команды в истории, пишет CBS News.

Какие детали олимпийского рекорда Норвегии?

Как отмечает Associated Press, предыдущий рекорд принадлежал тоже Норвегии – в 2022 году в Пекине гимн "норге" звучал во время церемонии награждения 16 раз.

В этом году скандинавская нация имеет уже на одну медаль высшей пробы больше, и это еще не предел – ведь впереди фактически два полноценных дня соревнований.

Кто стал олимпийским чемпионом в составе команды Норвегии?

  • Йоханнес Клебо, лыжные гонки – 5 (10 километров, скиатлон 10+10, спринт классикой, командный спринт свободным стилем, эстафета 4х7,5 километров)
  • Йенс Луурас Офтебру, лыжное двоеборье – 3 (нормальный трамплин, большой трамплин, командный спринт)
  • Анна-Одине Стрём, прыжки с трамплина – 3 (нормальный трамплин, большой трамплин)
  • Бирк Рууд, фристайл – 1 (слоупстайл)
  • Тормод Фростад, фристайл – 1 (биг-эйр)
  • Йохан-Олав Ботн, биатлон – 1 (индивидуальная гонка)
  • Марен Киркейде, биатлон – 1 (спринт)
  • Йоханнес Дале-Шевдаль, биатлон – 1 (масстарт)
  • Сандер Эйтрем, конькобежный спорт – 1 (5000 метров)

Какие еще достижения произошли на Олимпиаде?

  • Церемония открытия на "Сан Сиро" в Милане стала самой масштабной для Зимних Олимпиад – 80 тысяч зрителей.
  • Йоханнес Клебо стал самым титулованным зимним олимпийцем, выиграв свое 10 золото.
  • Бразилия усилиями Лукаса Пинейро Братена получила первую в истории зимнюю олимпийскую медаль – и сразу золото в слаломе.